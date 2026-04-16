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河南景區大象表演 觀眾以為是真的…直到露出「人腳」

中國新聞組／北京16日電
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近看才發現，象腳裡出現人腳的影子。(視頻截圖)
近看才發現，象腳裡出現人腳的影子。(視頻截圖)

近日，有網友發視頻稱，在河南萬歲山武俠城的「打鐵花」節目演出前的故事敘事環節中，場上出現了兩隻大象。其中一隻大象的兩條腿下方，露出了人的腳踝。這波「露出象腳」的操作逗樂了網友，紛紛肯定景區避免動物受驚嚇，還能增加就業的點子。

海峽都市報報導，網友發布的視頻是兩隻大象走過的畫面，由於是遠景，初看的時候並不會意識到有什麼不對，但是當鏡頭一拉近時，赫然發現象皮底下有人腳露出來的影子。

不少網友表示，自己曾多次觀看該演出，一直以為是真的大象。

討論區裡一片讚許，「由人扮演挺好的」、「支持景區用扮演代替動物表演」。有網友表示「這跟迪士尼的夥伴們沒有什麼區別」、「和扮演吉祥物相似」，還有網友分享去現場看的感覺，「兩頭大象還會你踢踢我、我踢踢你」、「考驗工作人員的默契，走不好就順拐」。

萬歲山武俠城工作人員表示，景區從沒飼養過大象，節目中的大象是模型，由4名工作人員共同扮演。

遠方有2隻大象走來，瞧不出什麼異樣。(視頻截圖)
遠方有2隻大象走來，瞧不出什麼異樣。(視頻截圖)

▲ 影片來源：youtube平台＠@京新闻M

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