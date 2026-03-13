同事離職4年 發信息要求返還200元禮金 當事人：太奇葩

趙女士前同事發來催討份子錢的信息。（取材自先鋒新聞）

河北趙女士近日突然收到已失聯4年半的前女同事發來信息，對方稱曾在趙女士2021年9月結婚時給了她200元（人民幣，下同）份子錢（即「禮金」），如今想「提前要回來」，對方還說以後生二胎時，趙女士來吃席時就不用上禮金。趙女士稱，自己在2022年對方生子時，就已將200元禮金轉了回去，不解為何對方又來要求返還禮金，對方提出的理由及措辭讓趙女士哭笑不得。

據先鋒新聞報導，趙女士近日在社群平台發文表示，自己一位前同事離職多年後突然發來信息要求返還禮金，對方是2021年9月給自己隨的禮金，之後不到一個月，這位同事便離職了。2022年7月，自己在朋友圈看到這位前同事生子，怕日後忘記欠下人情債，她立刻將200元禮金轉了回去。此後，兩人再無聯繫。

沒想到這位前同事近日突然發信息來，要求返還其當年給趙女士的禮金，信息這麼寫的：「最近可好呀，時間過得太快了，之前你結婚我和單位大家一起，我隨了禮錢，這中間我們也一直沒再聯繫，近幾年我也沒有再有宴請的打算，現在賺錢不易，所以想著是否可以提前要回，要是我以後生二胎的話，也歡迎你來摟席（北方方言，意指參加宴席大吃一頓），到時候就不用你上禮金了」。

趙女士看了以後感到既無奈又好笑，回覆對方：「雖然你離職後咱們聯繫不多，記得當時朋友圈看到你生孩子報喜，也不知道你啥時候宴請，就立刻給你轉了，我剛才查了一下，沒記錯」。此時對方才回覆稱：「那可能是我家人點的，我記錯了，我看你生寶寶了」。

趙女士回憶稱，這位剛入職不久的同事2021年給自己隨了200元份子錢，「當時覺得挺不好意思的，畢竟她剛來工作沒多久」，後來這位同事不到一個月便離職，她一直記著這筆人情債。2022年7月，當她在朋友圈刷到這位前同事生子的消息時，為了不讓這份人情爛在帳上，她立馬主動把200元禮金通過微信轉帳還了回去，「其實我早就還禮了，我們互不相欠。可能是因為看到我生了孩子，她才想起來這件事吧」。

趙女士表示並不生氣，但覺得對方的方式實在有些奇葩，「我們本來就沒有什麼感情基礎，所以這件事對我影響不大，但她的措辭確實讓人難以理解」。

相關話題昨上了熱搜，引來網友討論「份子錢」是否該催討及回禮：「雖然從禮儀角度不太體面。但是我感覺也沒毛病，互不相欠」，「尷尬至極了」，「同事間是否該因短暫交集互相隨禮？」，「扯淡吧，就為了200元4年後還追討？」，「這操作讓人腳趾摳地」，「人情往來要算清楚」。