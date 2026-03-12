母親「毒雞湯」催婚… 她扮專家用這招與父母「魔法對轟」

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
重慶女生以AI生成「專家老趙」，傳達親子教育觀念。(取材自抖音)
近期一名「老趙講道理」突然走紅，公眾號創立一個多月，就積累了約50萬粉絲。這名專家並非真人，是重慶的年輕女生藉助AI打造而成。她把年輕人的心聲包裝成專家的權威意見，「學會放手、切勿催婚…」向長輩反向傳遞觀點，形成一場「與父母魔法對轟大戰」。不少網友感嘆，「老輩子誰都信，就是不信家人」。

「極晝工作室」報導，在成為「老趙」之前，曹玫(化名)說，她曾被催婚問題困擾多年，家裡人就勸她「要抓住女人的年齡黃金期，男人都喜歡年輕漂亮的」。曹玫屬龍，媽媽就給她發「屬龍的心氣太高，瞧不上男人」的毒雞湯視頻；還有比較經典的「結婚有什麽好處」、「婚姻的本質是什麽」。

除了催婚，以前曹玫和媽媽也經常吵架，曹玫很多時候會反擊，但效果不佳，她乾脆做幾篇類似「毒雞湯」的文章和視頻，「她以後給我發什麽，我就發一篇懟回去，用魔法打敗魔法」。

公眾號創立後，曹玫分享她父母「魔法對轟」的文章引起共鳴，許多年輕人湧進評論區，提供自己的經歷、煩惱和建議。

報導指出，由於專家的話更容易讓中老年人採信，曹玫決定將「老趙」包裝成專家。她用AI生成了一個中年男性圖片，也配上經歷驚人的自我介紹。排版的時候字體要大，用花花綠綠的顏色，加下劃線、多分段，才符合中老年讀者的閱讀習慣。

報導說，公眾號成立一段時間後，曹玫收到一些正向反饋。比如「隔夜飯放久了會產生黴菌而致癌」的文章，被網友轉發到家庭群，大年初一的時候，他媽媽就把大年三十的飯全部倒掉了。

也有網友把老趙的「為什麼你總是留不住財？根源藏在你家看不見的三手菸裡」文章發進家庭群，讓叔叔成功決定把菸戒了。

封面新聞報導，重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強提醒，這種藉助工具的溝通方式存在兩面性。「雖然父母最終相信了專家的觀點，但他們相信的是這個虛擬的專家，而非子女本身」，一旦真相被揭開，反而可能陷入更大的親子矛盾。

重慶女生以AI生成「專家老趙」，要長輩不要對孩子催婚。(取材自抖音)
