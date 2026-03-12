1斤贅肉換1斤牛肉 無錫減重賽超上千「微胖族」搶報名

無錫市推出的健康減重賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」。(取材自晨視頻)

江蘇省無錫市梁溪區山北街道推出了一項獨特的健康減重 挑戰賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」，即減重1斤贅肉即可獲得1斤牛肉。這項活動吸引了超過千人的報名，讓不少人感嘆無錫在關懷職工健康方面真是太有創意了。

快科技報導，根據公告要求，參與者在活動期間減掉的體重越多，獲得的獎勵就越豐厚，每人封頂可以換取二十斤贅肉對應的牛肉。

除了基礎的牛肉獎勵，活動也設定了階梯式的兌換標準。減掉兩斤贅肉可以換到一斤牛尾巴，三斤贅肉能換一斤牛內臟，而減掉四斤贅肉則可以換取一斤牛舌。

報名條件為BMI≥23kg/㎡(BMI 23以上)，或女性腰圍≥80厘米、男性腰圍≥90厘米的微胖人群。2027年1月1日至10日為最終秤重兌獎期。

報導指出，活動啟動後，當地群眾的參與熱情空前高漲。甚至有一些尚未投保的大學生主動聯繫工作人員，希望協助對接企業，透過盡快入職來獲取參賽資格。據主辦方統計，僅48小時內就有1068人報名，其中男性566人、女性502人，該活動沒有限制人數。

山北街道相關負責人表示，健康的體魄是幹事創業的基礎。透過這次挑戰賽，他們希望幫助員工改善體質、提振精神，讓大家以更飽滿的狀態投入工作和生活。

這份特別的招募令在社群平台上也引來了一片羨，有網友調侃自己由於不在當地，感覺瞬間損失了十幾斤牛肉。