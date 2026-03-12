我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一代宗師」 林肯中心4月辦梁朝偉回顧展

川普鼓動伊朗人起義 BBC：伊拉克人曾誤信 付出血腥代價

1斤贅肉換1斤牛肉 無錫減重賽超上千「微胖族」搶報名

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
無錫市推出的健康減重賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」。(取材自晨視頻)
無錫市推出的健康減重賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」。(取材自晨視頻)

江蘇省無錫市梁溪區山北街道推出了一項獨特的健康減重挑戰賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」，即減重1斤贅肉即可獲得1斤牛肉。這項活動吸引了超過千人的報名，讓不少人感嘆無錫在關懷職工健康方面真是太有創意了。

快科技報導，根據公告要求，參與者在活動期間減掉的體重越多，獲得的獎勵就越豐厚，每人封頂可以換取二十斤贅肉對應的牛肉。

除了基礎的牛肉獎勵，活動也設定了階梯式的兌換標準。減掉兩斤贅肉可以換到一斤牛尾巴，三斤贅肉能換一斤牛內臟，而減掉四斤贅肉則可以換取一斤牛舌。

報名條件為BMI≥23kg/㎡(BMI 23以上)，或女性腰圍≥80厘米、男性腰圍≥90厘米的微胖人群。2027年1月1日至10日為最終秤重兌獎期。

報導指出，活動啟動後，當地群眾的參與熱情空前高漲。甚至有一些尚未投保的大學生主動聯繫工作人員，希望協助對接企業，透過盡快入職來獲取參賽資格。據主辦方統計，僅48小時內就有1068人報名，其中男性566人、女性502人，該活動沒有限制人數。

山北街道相關負責人表示，健康的體魄是幹事創業的基礎。透過這次挑戰賽，他們希望幫助員工改善體質、提振精神，讓大家以更飽滿的狀態投入工作和生活。

這份特別的招募令在社群平台上也引來了一片羨，有網友調侃自己由於不在當地，感覺瞬間損失了十幾斤牛肉。

無錫市推出的健康減重賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」。(取材自晨視頻)
無錫市推出的健康減重賽，參與者可以用「贅肉換牛肉」。(取材自晨視頻)

世報陪您半世紀

減重

上一則

中國首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

延伸閱讀

何潔直播哭窮賣慘 每月花40萬人民幣挨轟「凡爾賽」

何潔直播哭窮賣慘 每月花40萬人民幣挨轟「凡爾賽」
不只節食、運動…108公斤武漢女 1年減掉「半個自己」

不只節食、運動…108公斤武漢女 1年減掉「半個自己」

00後女孩傘兵退伍後在杭州當「空保」 能撂倒180斤壯漢

00後女孩傘兵退伍後在杭州當「空保」 能撂倒180斤壯漢
武漢大學食堂賣「熬夜水」1杯4元人民幣、日銷300斤

武漢大學食堂賣「熬夜水」1杯4元人民幣、日銷300斤

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒