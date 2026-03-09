20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

第15屆中國小姐選拔大賽全國總決賽近日在福建莆田落幕，來自新疆 喀什岳普湖縣的20歲選手艾柯萊·艾山江從兩岸四地眾多數十位佳麗中脫穎而出，奪得冠軍，成為賽事舉辦以來首位獲此榮譽的喀什選手。更讓人驚喜的是，舞台上明艷動人的她，台下還是一名實打實的法學學霸，這份顏值與才華的雙向奔赴，直接刷屏全網，圈粉百萬。

▲ 影片來源：X平台＠LilithYoung8（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中國小姐選拔大賽被視為中國具有較高知名度的選美賽事之一，評選標準不僅包括外形條件，也涵蓋體態、才藝、學識及綜合素質等方面。本屆大賽以「大愛之城·芳華築夢」為主題，吸引來自中國大陸、香港、澳門與台灣的選手參與，最終共有35名佳麗進入總決賽舞台，競爭激烈。

在決賽中，艾柯萊·艾山江憑藉穩健的台風與民族文化特色表現獲得評委青睞。在國服風華秀環節，她身著融入新疆艾德萊斯綢紋樣的訂製長裙登台，鮮明的民族特色搭配舒展大氣的台步，一出場就驚艷全場，讓評委和觀眾看到了獨屬於新疆的多元之美。

才藝展示環節，她跳了一段編排精巧的新疆民族舞，舞步靈動、眼神堅定，一顰一笑都藏著對家鄉文化的熱愛，台下掌聲經久不息。

最拉分的還是評委問答環節，這也是她法學學霸身分的高光時刻。面對「新時代女性力量」「文化傳承」等深度問題，她沒有刻意煽情，而是用法學專業的嚴謹邏輯，條理清晰地闡述觀點，既展現了女性的溫柔與包容，又透著理性與格局，徹底征服了七位專業評委。

資料顯示，艾柯萊目前就讀於河南科技大學法學專業，是在讀本科生，並非專業模特。她於2025年8月首次接觸模特賽事，在第23屆中國職業模特大賽新疆賽區總決賽中獲得「十佳」稱號。僅半年時間，她便從區域賽事新人晉級為全國性選美賽事冠軍。

艾柯萊表示，在備賽期間雖然訓練與行程密集，但仍保持正常學習節奏，沒有耽誤課業，希望在完成學業的同時持續提升自我。她認為，透過比賽不僅能展示個人風采，也能向外界介紹家鄉文化。

本屆中國小姐選拔大賽於2月28日在福建莆田舉行總決賽。主辦方表示，賽事以媽祖文化發祥地為背景，透過服飾展示、才藝表演及綜合素質考核等多個環節，呈現東方美學與傳統文化元素，並為青年女性提供交流與展示的平台。

艾柯萊在賽後表示，賽程時間長且要求專業，但能與來自不同地區的選手同台交流讓她收穫頗多。未來她將在兼顧學業的基礎上參與更多活動，並希望把喀什、新疆以及中華傳統文化介紹到更廣闊的舞台。

龍宇翔為冠軍艾柯萊·艾山江頒獎。(取材自潮新聞)