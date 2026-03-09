不只節食、運動…108公斤武漢女 1年減掉「半個自己」

林女士體重一度達到108公斤，花一年減掉半個自己，還逆轉了多種疾病。(取材自極目新聞)

在三八國際婦女節之際，武漢市第八醫院肥胖與代謝病診療中心揭露一些勵志案例，有不少曾深陷重度肥胖、多囊卵巢綜合症雙重困境的年輕女性，透過減重手術為體重按下「重啟鍵」，有人減了「半個自己」，成功甩掉贅肉，走出自卑，還逆轉了多種疾病。

極目新聞報導，27歲的林女士曾同時罹患重度肥胖、多囊卵巢綜合症及二型糖尿病 。她的體重一度達到108公斤，長期肥胖導致內分泌紊亂並出現閉經，多年來身體負擔沉重，也使她產生強烈自卑感，拍照時常躲在人群後方，不敢面對鏡頭。

林女士表示，過去曾多次嘗試節食與運動減肥，但雖然短暫瘦身，體重很快反彈，甚至愈來愈重。長期肥胖也引發睡眠打鼾與白天頭暈等症狀，讓她身心俱疲。最終她決定尋求醫療協助。

2025年初，林女士前往武漢市第八醫院就診。經評估後，醫師認為她屬於重度肥胖，並伴隨多種代謝疾病，若不積極治療恐進一步危害健康，因此建議進行減重手術。林女士最終接受手術治療。

術後一年內，她依照醫囑控制飲食並持續運動，體重由108公斤降至54公斤，減重達54公斤，降幅約50%。最近一次複查顯示，困擾她多年的多囊卵巢綜合症出現逆轉，月經恢復正常，血糖也趨於穩定，二型糖尿病得到控制。林女士表示，減重手術讓她彷彿重新開始生活。

另一名患者王女士身高1.78米，原本身形高挑，但近年體重逐漸上升，體型失控並被診斷出多囊卵巢綜合症，健康與自信皆受到影響。2025年，在母親陪同下，她也接受減重手術。

術後一年，王女士透過嚴格的飲食管理維持成果，體重從106公斤降至69公斤，共減少37公斤，減重幅度約35%。隨著體重下降，多囊卵巢相關問題也有所改善。她的母親表示，女兒無論外貌或心態都出現明顯改變。

武漢市第八醫院肥胖與代謝病診療中心主任熊非指出，多囊卵巢綜合症與肥胖密切相關。肥胖會加重胰島素抵抗，進一步導致內分泌紊亂，形成惡性循環。減重手術透過限制攝入與減少吸收，可幫助患者實現持續且顯著的體重下降，改善胰島素敏感性並恢復內分泌平衡，許多患者的月經周期與排卵功能可明顯改善，甚至完全恢復。

熊非表示，肥胖並不單純是缺乏自律，多囊卵巢綜合症也並非無法解決。若患者BMI介於27.5至32.5之間，且患有二型糖尿病，在藥物與生活方式調整下仍難以控制血糖，並合併兩種以上代謝綜合症或併發症時，可考慮接受手術治療。

他指出，一般而言，患者在術後一年至一年半可減去約50%至70%的多餘體重，同時睡眠呼吸暫停、脂肪肝、高血脂、高血壓、高尿酸與胰島素抵抗等問題也有機會明顯改善。院方呼籲，若長期受肥胖與內分泌問題困擾，應尋求專業醫療評估與介入，以科學方式改善健康並重建生活信心。