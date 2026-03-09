武大食堂4元「熬夜水」走紅 日銷300斤 醫：非人人適用

我的頻道

中國新聞組╱北京9日電
武大食堂4元「熬夜水」走紅。(取材自上游新聞)
武大食堂4元「熬夜水」走紅。(取材自上游新聞)

武漢大學楓園食堂一款售價4元的「熬夜水」近日意外走紅，不少學生在社交平台曬出這杯標註著「熬夜好伴侶」的飲品，寫下，「每天改論文熬到凌晨，這杯是食堂專門為我們熬的！買！」在網上掀起討論；對此，武漢大學楓園食堂負責人表示，他們每天熬製兩到三桶，這幾天到中午便已售罄。

上游新聞報導，這款飲品由葛根、百合、枸杞、黃精、桑葚、甘草等藥食同源材料熬製而成，口感清淡，不額外添加糖分。雖然食堂宣傳牌上介紹該款飲品為「精緻熬夜神仙水」，但多數學生坦言，並沒有指望喝了它在熬夜後有什麼奇效，「就當養生小甜水喝，總比一杯全糖奶茶健康」。也有學生表示，其味道算不上好喝，但熬夜後能來上一杯熱飲，食堂考慮得很周到。

武漢大學楓園食堂負責人表示，楓園片區女生寢室集中，該飲品消費者以女生為主。食堂目前每天熬製兩到三桶（單桶約100斤），這幾天通常到了中午就賣完了。

談及配方來源，該負責人稱，配方源自一名食堂員工從事中醫行業的家屬，前期少量試製、內部試飲評估覺得喝了很舒服後，決定小範圍推廣。因食堂周邊女寢較多，推廣效果顯著。

這款「熬夜水」意外在網上掀起討論，也有人提出藥性和安全的關切，該負責人坦言，配方仍處於探索期，後續還將會根據反饋進行動態調整。

據報導，這款飲品包裝上已標註適用人群為長期熬夜、用眼過度及易上火者，並對脾虛體寒、潰瘍、感冒患者及孕期哺乳期人群做出禁忌提示。這杯「熬夜水」究竟靠不靠譜？重慶市婦幼保健院中醫科主治醫師尚平分析，從「熬夜水」的六味用料來看，該飲品整體思路偏滋陰、養血、降火。針對學生擔憂的「藥性衝突」問題，她表示不但不矛盾，反而搭配合理，不過並不意味著人人適用。

尚平指出，該飲品最適合經常熬夜、用腦用眼過度，伴有口乾眼乾、心煩症狀，以及體質偏陰虛、氣陰兩虛的人群；但由於方中桑葚、百合、黃精偏滋膩，葛根偏涼，脾胃虛寒、易腹瀉腹脹怕冷者；口腔或消化道潰瘍活動期患者；感冒發熱期間；孕婦及哺乳期女性；痰濕較重、舌苔厚膩、易水腫者不宜食用。

