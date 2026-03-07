清華畢業生去哪？ 華為、比亞迪受青睞 逾86%接軌國家戰略

2026屆上海高校畢業生校園招聘會在上海交通大學舉行。(新華社)

清華大學發布2025屆畢業生就業質量報告，畢業生從事國內重要領域重點單位就業率超過86%，這一比率已連續16年保持在80%以上。這意味著，超過八成清華畢業生將個人發展融入國家戰略主戰場。人工智能崗位需要大量人才，字節跳動 發布史上規模最大的轉正實習生招聘計畫，騰訊、美團和阿里的招募，也集中在AI領域。

光明日報報導，從地域流向看，2025屆清華畢業生京外就業率達56.3%，連續11年超過50%。愈來愈多清華學子選擇走出北京，奔赴全國各地。特別值得關注的是，赴西部和東北地區就業人數連續五年持續增長。

從行業流向看，赴製造業、能源業就業人數同比增長19.1%，顯示出清華畢業生對實體經濟和能源安全的選擇。博士畢業生中，學術就業占比42.7%，連續五年超過40%。顯示清華博士選擇走上講台，為基礎研究和高等教育注入新鮮血液。

哪些單位最受青睞？簽約人數名列前茅的是華為、比亞迪 、字節跳動、騰訊、國家電網公司、美團、阿里巴巴、中國核工業集團、中國兵器工業集團。

「鳳棲玄武 智創未來」南京市區人才政策進高校系列首場活動在東南大學舉行。(新華社)

從行業分布看，歷屆就業人數最多的行業前三名是：信息傳輸、軟件和信息技術服務業，教育，科學研究和技術服務業。

針對社會關注的出國留學問題，數據顯示：2025屆清華畢業生出國(境)深造比率為8.5%。其中，本科生出國(境)深造比率為17.3%，碩士生為6.6%。

紅星新聞報導，字節跳動官方微信公眾號6日發文稱，ByteIntern實習生招聘項目正式啟動。本次招聘為字節跳動史上規模最大的轉正實習生招聘計畫，擬面向全球高校招聘超7000名實習生，面向2027屆畢業生，所有的ByteIntern崗位均提供轉正機會，整體轉正率超50%。

本次招聘重點傾斜研發、產品與AI領域。其中研發類崗位Offer數量超4800個，史上最多。

騰訊也發布消息稱，在全球招10000+位實習生。面向對象為在2026年9月-2027年12月期間的在校大學生，崗位涉及技術研究、軟件開發、產品等。騰訊透露，2026實習生招聘技術類擴招36%，產品類擴招39%，AI相關崗位大幅擴招。

美團和阿里巴巴此前已發布招聘，AI也是其主要方向。