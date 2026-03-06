「一天掙5、6百元」 廣州零工市場熱絡 老闆街頭搶人

廣州市海珠區零工市場，一派繁忙景象。許多工廠老闆前來尋找工人。(取材自廣州日報)

春節餘溫還未散去，廣州市海珠區康樂、鷺江、大塘一帶的製衣村已熱鬧起來。數百名工廠老闆拿成衣樣品在零工市場搜尋技術能手，一般工價一天400元(約58美元)，「熟手一天掙5、6百元」。一名正在找工的工人說「他一天能做300多件」，還有工人初八就來等活了。

廣州日報報導，廣州市海珠區零工市場和大塘村橋南新街，年後一派繁忙景象。

製衣廠老闆何先生站在招工隊伍裡，手裡攥著一件樣衣；他的工廠需要二十多個車位工人，開價400元一天的工價，依然在積極尋找更多技術能手。

製衣行業從業者老劉感慨：「現在的服裝訂單需求愈來愈多樣、個性化。」他解釋：「訂單多得很，就看誰技術過硬；那些做寵物服裝的高級貨，技術要求高，但利潤也高，誰掌握新技術，誰就能掙大錢！」在他看來，短暫的磨合期是企業轉型升級的必經之路，熬過去就是一片新天地。

老劉也觀察到，近年來不回家過年的工人逐年增多。「今年大年初八一早就有人來等活了，都想早點開工多掙錢。」

報導指出，燈光紡織總經理彭良民表示，「原來是賣方市場，有貨就能賣。現在是買方市場，供大於求，整個行業都在找增量。」他的公司已深耕針織面料21年，從為批發市場供貨，轉型為國內知名品牌的核心供應商。「以前是市場需要什麼我們做什麼，現在要提前一兩年和品牌一起研發。」

彭良民認為，市場已進入高質量競爭階段，不再是「風口上豬都會飛」的時代。「不能單靠一個爆品，要全方位競爭——價格、品質、交期、營銷，都得跟上。」他的公司今年計劃參加11場海外展會，覆蓋美洲、歐洲、非洲。