和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽

比亞迪發布的第二代刀片電池。（取材自新京報／企業供圖）

全球純電動車銷量龍頭比亞迪 昨發布第二代刀片電池，比亞迪董事長王傳福在發布會上表示，第二代刀片電池從10%到70%的充電速度僅5分鐘，從10%到97%的充電速度僅9分鐘，「充電和加油一樣快」，創下全球量產車型最快充電速度，比亞迪稱為「新能源汽車史上又一顛覆性技術」。

據新京報報導，比亞迪昨舉行技術發布會，發表第二代刀片電池，稱在哈爾濱零下20攝氏度極寒環境，以及零下30攝氏度低溫艙的充電實測中，搭載第二代刀片電池的車型經過冷凍24小時後，電量從20%充到97%，充電時間僅需12分鐘。

王傳福概括說，「比亞迪的閃充，常溫充電，5分鐘充好，9分鐘充飽；低溫充電，零下30攝氏度，只多3分鐘」。他同時解釋，電池充電至97%而非100%，是特意預留3%的電量冗餘，用於剎車動能回收，有助於進一步降低車輛能耗。

為支撐閃充技術落地，比亞迪同步公布了閃充網絡布局規畫：到2026年底建成20000座閃充站，其中包括2000座閃充高速站。

當晚，比亞迪還公布了首搭第二代刀片電池和閃充技術的10款車型，包括大唐、海豹07EV、方程豹鈦7 EV閃充版、全新騰勢Z9GT、仰望U7等。

王傳福宣布，即日起，比亞迪向所有搭載第二代刀片電池的閃充車車主，贈送1年免費充電權益，自交車之日起計算。