我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

和加油一樣快…比亞迪發布第二代刀片電池：9分鐘充飽

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比亞迪發布的第二代刀片電池。（取材自新京報／企業供圖）
比亞迪發布的第二代刀片電池。（取材自新京報／企業供圖）

全球純電動車銷量龍頭比亞迪昨發布第二代刀片電池，比亞迪董事長王傳福在發布會上表示，第二代刀片電池從10%到70%的充電速度僅5分鐘，從10%到97%的充電速度僅9分鐘，「充電和加油一樣快」，創下全球量產車型最快充電速度，比亞迪稱為「新能源汽車史上又一顛覆性技術」。

據新京報報導，比亞迪昨舉行技術發布會，發表第二代刀片電池，稱在哈爾濱零下20攝氏度極寒環境，以及零下30攝氏度低溫艙的充電實測中，搭載第二代刀片電池的車型經過冷凍24小時後，電量從20%充到97%，充電時間僅需12分鐘。

王傳福概括說，「比亞迪的閃充，常溫充電，5分鐘充好，9分鐘充飽；低溫充電，零下30攝氏度，只多3分鐘」。他同時解釋，電池充電至97%而非100%，是特意預留3%的電量冗餘，用於剎車動能回收，有助於進一步降低車輛能耗。

為支撐閃充技術落地，比亞迪同步公布了閃充網絡布局規畫：到2026年底建成20000座閃充站，其中包括2000座閃充高速站。

當晚，比亞迪還公布了首搭第二代刀片電池和閃充技術的10款車型，包括大唐、海豹07EV、方程豹鈦7 EV閃充版、全新騰勢Z9GT、仰望U7等。

王傳福宣布，即日起，比亞迪向所有搭載第二代刀片電池的閃充車車主，贈送1年免費充電權益，自交車之日起計算。

世報陪您半世紀

比亞迪

上一則

湖北女醫「咆哮式」向腦癱兒母親塞200元愛心款暴紅 全網喊：也想捐

下一則

十五五再設港澳專章 提加快北都建設 鞏離岸人民幣樞紐

延伸閱讀

真的假的…比亞迪汽車能擋伊朗飛彈襲擊？

真的假的…比亞迪汽車能擋伊朗飛彈襲擊？
中國造出「飛碟」了…電鷹飛車3秒起飛 能載貨、救援、通勤

中國造出「飛碟」了…電鷹飛車3秒起飛 能載貨、救援、通勤
買氣不振 中國1月品牌乘用車銷售月跌3成

買氣不振 中國1月品牌乘用車銷售月跌3成
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點