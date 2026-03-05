廣東小伙去江西吃席 包600元紅包 1原因竟不敢動筷子

江西當地很多老一輩人都覺得「無辣不成席」，家裡紅燒肉都得放辣椒，炒青菜也加辣。(取材自網易號「圈裡圈兒外」)

廣東湛江一名大學生近日因參加外地婚宴的經歷引發網路討論。他特地從廣州前往江西九江參加同學婚禮，包了600元人民幣(約87美元)紅包赴宴，但坐上酒席後卻因滿桌幾乎全是辣味菜餚而不敢動筷，只能頻頻喝茶解辣。相關經歷被分享至網路後迅速引發熱議，不少網友表示不同地區飲食習慣差異明顯，「換成自己也不敢吃」。

據網易號「圈裡圈兒外」報導，這名廣東小伙名叫梁成龍，去年仍在廣州就讀大三，得知同學結婚後專程趕赴江西參加婚禮。他表示，原本想著隨禮600元後能好好吃一頓酒席，但入座後卻發現桌上菜色幾乎清一色紅彤彤，油層厚重、辣味撲鼻。第一道剁椒炒雞端上桌時，他嘗試夾起一塊，還沒入口就被辣味嗆得咳嗽不止，桌上同桌的人紛紛看過來，讓他一度十分尷尬。

隨後上桌的菜餚同樣辣味十足，包括泡椒鳳爪、辣椒炒臘肉、甲魚等菜式，就連素菜和豆腐也漂著紅油，甚至連紅燒肉都被大量乾辣椒覆蓋。梁成龍原本打算多吃一些，結果只好接連喝下三大杯茶水，筷子幾乎沒動。坐在旁邊的同學笑著勸他嘗試，稱當地人「從小就吃辣，這很正常」，他最後只好把菜先在茶水裡涮一涮再勉強入口。

文章提到，當天酒席氣氛熱鬧，但幾名來自廣東的親友幾乎只喝飲料，很少動筷。等新娘敬酒時看到這桌菜幾乎原封未動，才意識到外地賓客確實吃不習慣。有人小聲調侃「這桌菜單比早茶還貴」，也有人只能邊喝水邊吃白飯。報導同時提到，過去也曾有福建遊客到湖南參加婚宴被辣哭的影片在網路流傳，顯示南方不同地區對辣味的接受程度差異明顯。

事件在網路傳開後，不少網友留言分享經歷，有人表示「人生第一次在酒席上靠礦泉水續命」，也有人說「廣東腸胃真的受不了」。也有網友指出，廣東、福建飲食講究清淡與原味，如白切雞、清蒸魚等，而江西、湖南則普遍偏好重辣口味，「無辣不成席」是許多家庭的習慣。梁成龍事後也開玩笑說，下次若再遇到類似情況，可能要「自備榨菜」，這次算是見識了不同地區的飲食文化差異。

一名廣州的大學生赴江西吃同學的婚宴，沒想到整桌菜都太辣難以入口。(取材自網易號「圈裡圈兒外」)