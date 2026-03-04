這麼貴…山姆1.38公斤冰塊賣37.9元 愛用者：融化速度慢

農夫山泉純透方冰1.38kg，售價為37.9元。（取材自山姆會員商店App截圖）

有網友發布視頻對山姆超市一款售價37.9元（人民幣，下同，約5美元）的1.38公斤冰塊產品價格提出疑問，引發熱議。

極目新聞報導，該名網友質疑：與自己買礦泉水然後凍成冰有什麽區別？在什麽場景下需要花幾十元購買冰塊？評論區觀點兩極分化。有人認為售價偏高，也有不少人解釋該產品為純透方冰，「比普通冰塊融化更慢」、「多用於調酒，需專業製冰機才能製作出這種純透冰塊」。

報導指出，透過山姆會員商店APP查詢發現，產品名稱為農夫山泉 純透方冰1.38kg，售價為37.9元，詳情頁介紹這款產品源自千島湖天然水源，採用超低速凝結工藝，歷經約42至48小時才得到純透美觀的方冰，不易融化，為專業品酒設計。消費者評價以好評居多，稱這款方冰融化速度很慢，配酒水飲料正合適，也有少數消費者認為性價比較低。

曾購買過該產品的顧女士表示，與自家凍的冰塊相比，這個冰塊融化速度會慢一些，而且很透明，顏值很高，會再次購買。

報導稱，武漢一家山姆會員店的工作人員表示，這款商品的銷量不錯，門店目前有極少量現貨，具體的產品功能可以參考商品詳情頁。

此前山姆超市2kg裝純透食用冰售價22.8元（約3美元）曾登上熱搜。與該產品相比，純透方冰上架時間更晚，產品簡介中增加了「可用於調酒品鑑」的表述。