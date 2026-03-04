我的頻道

走失25年跨洋認親 張雲鵬對父母無怨言 給大大的擁抱

走失25年跨洋認親 張雲鵬對父母無怨言 給大大的擁抱

中國新聞組／北京4日電
4歲與家人走失的張雲鵬（中），跨洋尋親成功，與父親張久成（左）相認。（取材自紅星新聞）
4歲與家人走失的張雲鵬（中），跨洋尋親成功，與父親張久成（左）相認。（取材自紅星新聞）

4歲在車站走失，9歲時被一對加拿大夫婦收養，29歲的張雲鵬日前再次踏上闊別多年的故土，他與親生父親張久成緊緊相擁，淚水衝破了多年的隱忍與疏離；在無數人的愛心助力下，這場跨越25年的尋親之旅，終於迎來圓滿結局。

紅星新聞報導，張雲鵬表示，「我知道，當年走丟不是他們的錯，我對父母沒有任何怨言，只想給他們一個大大的擁抱。」他坦言，這些年他一直渴望找到家人，內心滿是孤獨。他從未責怪過父母，只盼著能早日相見，好好抱一抱失散多年的親人。

報導指出，時間回溯到2001年，年僅4歲的張雲鵬跟隨大伯在瀋陽北站候車時，不慎掙脫家人的手，在擁擠的人流中走失。走失後，張雲鵬被好心人送往福利院，取名「沈華柏」；9歲時，他被加拿大夫婦收養，在異國他鄉開始新的生活。

2025年，張雲鵬偶然看到尋親成功的案例，尋親的念頭再次被點燃。在網友幫助下，他聯繫上尋親志願者，志願者高洋主動伸出援手，協助他採集DNA血樣並錄入數據庫。

據報導，張雲鵬的父親張久成早已採血入庫，20多年來從未放棄尋子之路。2025年底，好消息傳來：張雲鵬的DNA信息與張久成高度匹配，經警方覆核確認，失散20多年的父子終於迎來重逢的希望。

得知兒子找到的消息，張久成激動得一個多月無法安睡，每天守著志願者的社交帳號。當他第一眼看到張雲鵬的照片便一眼認出：「他和我長得一模一樣。」

報導說，3月2日在吉林省通化市輝南縣認親現場，張久成早早等候在小區門口。見到張雲鵬的那一刻，張久成撲上前緊緊相擁，失聲痛哭，隨後更是對著志願者跪地致謝：「沒有你們，我這輩子都見不到我兒子。」

「兒子回家了，我既感動又愧疚。」張久成表示，年輕時他曾入獄，在獄中得知兒子走失的消息，急火攻心，當場吐了一大口血。出獄後，他整整找了兒子三年，身體也因此垮掉。這些年，張久成一直深陷自責，後來與妻子離異，又重組了家庭。談及兒子，張久成滿是虧欠，表示會用盡一切辦法彌補，這些年他欠孩子的實在太多。

張雲鵬則表示，今後會常回來看望父母，過去的就讓它過去，這麼多年他始終思念著家人，也勸家人不必再自責。

加拿大

