我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

保命要緊…遊杜拜急回國 中國母女花36萬元囤12張機票

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到戰火影響，杜拜航班大規模取消，許多遊客回不了家。路透
受到戰火影響，杜拜航班大規模取消，許多遊客回不了家。路透

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同）。

綜合央視新聞、大河報導，全球唯一七星級酒店、杜拜帆船酒店遇襲起火當晚，沈女士和母親住的樓層遭飛彈碎片波及，警報頓時大響，她帶上護照和錢包拉著母親，沿著樓梯緊急撤離至一樓大廳。襲擊後酒店將她們轉移至其他樓層，並聲稱「政府行動後此處最安全」但恐慌情緒難以消散。

沈女士2月27日抵達杜拜，原本打算3月7日回中國。局勢變化後，沈女士將航班改至3月2日，但阿聯酋領空已經關閉，民航航班繼續全部取消。

為因應航班隨時取消的風險，沈女士透過第三方平台客服協調，連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，每人持有六張、兩人共12張機票。不過，機票價格飆升至平日四倍，平時來回只要1.5萬，如今單程就要3萬元，總花費約36萬元。

阿聯酋通訊社前報導，阿聯酋民航總局（GCAA）表示阿聯酋政府將承擔受影響和滯留旅客的所有接待和住宿費用。沈女士則表示，「阿布達比政府發了官方文件說酒店都不收錢，但杜拜政府還沒有發正式文件，所以現在酒店費用都是我們自己出」。

針對沈女士兩人囤了12張票行為，部分網友質疑「擠壓他人回國機會」，但更多網友表示能理解，「保命要緊，能回家就好」，感慨「和平年代的家常歸途，在戰火中成了奢侈品」。

世報陪您半世紀

以色列 機票 杜拜

上一則

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

下一則

十五五開局…兩會5關鍵詞出列 劉結一：開放的門只會愈開愈大

延伸閱讀

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境
中國3000公民撤離伊朗 1人遇難 沙烏地邊境排長龍 中國人占1/4

中國3000公民撤離伊朗 1人遇難 沙烏地邊境排長龍 中國人占1/4
中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲
432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘