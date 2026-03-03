我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊杜拜急回上海 母女2人搶購12張商務艙機票

打伊朗是上帝神聖計畫？美軍爆指揮官談開戰理由引述《啟示錄》

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

中國新聞組／即時報導
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同，約5.2萬美元）。

綜合央視新聞、大河報導，全球唯一七星級酒店、杜拜帆船酒店遇襲起火當晚，沈女士和母親住的樓層遭飛彈碎片波及，警報頓時大響，她帶上護照和錢包拉著母親，沿著樓梯緊急撤離至一樓大廳。襲擊後酒店將她們轉移至其他樓層，並聲稱「政府行動後此處最安全」但恐慌情緒難以消散。

沈女士2月27日抵達杜拜，原本打算3月7日回中國。局勢變化後，沈女士將航班改至3月2日，但阿聯酋領空已經關閉，民航航班繼續全部取消。

為因應航班隨時取消的風險，沈女士透過第三方平台客服協調，連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，每人持有六張、兩人共12張機票。不過，機票價格飆升至平日四倍，平時來回只要1.5萬，如今單程就要3萬元，總花費約36萬元。

阿聯酋通訊社前報導，阿聯酋民航總局（GCAA）表示阿聯酋政府將承擔受影響和滯留旅客的所有接待和住宿費用。沈女士則表示，「阿布達比政府發了官方文件說酒店都不收錢，但杜拜政府還沒有發正式文件，所以現在酒店費用都是我們自己出」。

針對沈女士兩人囤了12張票行為，部分網友質疑「擠壓他人回國機會」，但更多網友表示能理解，「保命要緊，能回家就好」，感慨「和平年代的家常歸途，在戰火中成了奢侈品」。

世報陪您半世紀

以色列 機票 杜拜

上一則

剛下機行李沒了...她遊南極全程靠「借」 求償被踢皮球

延伸閱讀

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境
中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動

中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動
中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲
432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
房地產經紀收入百萬 靠這方式僅交770美元稅 結果很慘

房地產經紀收入百萬 靠這方式僅交770美元稅 結果很慘