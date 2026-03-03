遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

美國與以色列 對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜 旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票 ，總花費約36萬元（人民幣，下同，約5.2萬美元）。

綜合央視新聞、大河報導，全球唯一七星級酒店、杜拜帆船酒店遇襲起火當晚，沈女士和母親住的樓層遭飛彈碎片波及，警報頓時大響，她帶上護照和錢包拉著母親，沿著樓梯緊急撤離至一樓大廳。襲擊後酒店將她們轉移至其他樓層，並聲稱「政府行動後此處最安全」但恐慌情緒難以消散。

沈女士2月27日抵達杜拜，原本打算3月7日回中國。局勢變化後，沈女士將航班改至3月2日，但阿聯酋領空已經關閉，民航航班繼續全部取消。

為因應航班隨時取消的風險，沈女士透過第三方平台客服協調，連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，每人持有六張、兩人共12張機票。不過，機票價格飆升至平日四倍，平時來回只要1.5萬，如今單程就要3萬元，總花費約36萬元。

阿聯酋通訊社前報導，阿聯酋民航總局（GCAA）表示阿聯酋政府將承擔受影響和滯留旅客的所有接待和住宿費用。沈女士則表示，「阿布達比政府發了官方文件說酒店都不收錢，但杜拜政府還沒有發正式文件，所以現在酒店費用都是我們自己出」。

針對沈女士兩人囤了12張票行為，部分網友質疑「擠壓他人回國機會」，但更多網友表示能理解，「保命要緊，能回家就好」，感慨「和平年代的家常歸途，在戰火中成了奢侈品」。