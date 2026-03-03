黑龍江2歲娃高鐵車廂內唱歌 乘客不滿與家長大打出手

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
2歲小孩在高鐵車廂內唱歌，引發乘客與家長的肢體衝突。（視頻截圖）
2歲小孩在高鐵車廂內唱歌，引發乘客與家長的肢體衝突。（視頻截圖）

近日，在黑龍江琿春到七台河西的D539次列車上，一名2歲孩童在車廂內唱歌，引起後排乘客不滿，與孩子家長發生爭執，最後更升級為肢體衝突，雙方大打出手，引發網友熱議。

潮新聞報導，事發D539次列車的運行途中，一名2歲孩童在車廂內唱歌的聲音引起其他乘客不滿。後排兩名乘客與孩子家長就此事進行溝通，但因溝通不暢、言辭激烈，雙方情緒逐漸失控，最終從口角升級為肢體衝突，雙方上演全武行。

列車乘警迅速趕到現場，在乘警勸說下，雙方情緒逐漸平復，並當場同意調解。考慮到雙方均在雞西站下車，為防止出站後再次發生衝突，民警在列車到站後一路跟隨護送，直至將兩方人員分別送至前來接送的親友處，確認安全後才離開。

事件曝光後迅速引發網友熱議。有網友表示，2歲孩子自我控制能力有限，在公共場合發出聲音在所難免，「不能要求2歲的孩子成熟到30歲的樣子」；有網友認為，後排乘客如果對聲音敏感，可以禮貌溝通或尋求乘務員幫助，直接發生衝突既影響自身出行體驗，也給其他乘客帶來困擾。

但也有網友表示，孩子能不能控制自己是一回事，家長有沒有管教是另一回事，「但凡家長認真管管，也不會這樣」、「高鐵又不是你家」。

