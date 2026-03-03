「非洲版中國農神」貴州大叔農耕太牛 奈及利亞持槍保護

楊秀剛被奈及利亞政府視為重要人才，還安排持槍武警24小時貼身保護。(取材自微博)

「 一覺醒來，我到了非洲，因為太會種水稻被持槍貼身保護」，這不是爽文，是真實事件。來自貴州岑鞏的大叔楊秀剛，2017年受公司派遣到奈及利亞指導水稻種植，因為技術太牛，獲當地政府認可為「寶貴人才」，直接安排持槍武警貼身保護，相關話題登上熱搜，引起熱議。

楊秀剛初至奈及利亞時，當地稻米畝產僅200公斤，糧食短缺問題十分嚴重。於是他頂著高溫酷暑，埋頭田間，從整地、育苗到施肥、抓蟲，語言不通就比手畫腳示範，手把手傳授雜交水稻種植技術，歷經數年深耕，讓當地稻米畝產躍升至600多公斤，產量翻三倍，良種被當地農民譽為「金種子」。

憑藉種稻本領，楊秀剛被當地政府視為重要人才，還安排持槍武警24小時貼身保護，以確保他的安全並防止技術外流。因此出現大叔戴著草帽在水田裡插秧，旁邊站著扛槍的保鑣站崗，堪稱現實版「最高規格種田」。

當地農民封楊秀剛為「帶來希望的人」，肯定他的技術直接緩解了糧食短缺困境，而獲持槍保護行為成為對技術貢獻者的最高禮遇。網友也稱讚，中國農業技術為非洲糧食安全提供實質助力，體現「授人以漁」的合作精神。

此外，還有網友調侃此情節「堪比爽文」，戲稱「在中國種地是常態，在非洲種地成了英雄」，更有人將楊秀剛與「中國雜交水稻之父」袁隆平 相比，稱他為「非洲版農神」。