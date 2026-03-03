爛片免忍受 杭州1影院新規：20分鐘內 不滿意可退款40%

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電
杭州西田城時代聯合影城自3月1日起試行「觀影後悔權」，觀眾若在本片開場20分鐘內對電影不滿意，可現場退40%票價，這項借鏡河南胖東來模式的服務，引發全網對「爛片止損」的熱議。

上觀新聞報導，杭州西田城時代聯合影城推出新規定，電影開場20分鐘內若不滿意，可以當日票申請退款實際支付金額的40%，需現場辦理，離場無效。退款比例依據為，電影票房的60%需分帳給片方及院線，戲院僅能支配剩餘40%，故無法全額退款。

這個新規定一推出馬上衝上熱搜，許多網友為之叫好，「終於不用忍耐爛片了」、「買衣服不合心意能享七天無理由退貨，買到爛片也不該全程硬扛」，還有人喊著希望「全國普及」；但也有不少人質疑此為電影院營銷策略，稱「不能全額退款無以表誠意」，還有部分影迷擔心，提前退場會影響影廳秩序；更多人同時提問，如何界定「爛片」的判斷是否公允，又如何杜絕惡意退票。

報導指出，網友們為之叫好，很大原因在於人們「苦爛片久矣」。有段時間，電影市場不乏急功近利之作，有的影片一味堆砌流量明星班底，有的注重販賣情懷，有的忙於搶占首映日排片比，一些片方誤以為掙到了前三天票房，便可收回成本，卻忽略內容品質才是一部電影的生命線。當票房成績與口碑倒掛的案例時有發生，觀眾對市場整體的信任度面臨挑戰，「爛片可退票」的做法也才在消費者中一呼百應。

但具挑戰性的是精神文化產品特有的評價困境，電影的「好看」與「難看」，往往取決於觀眾個體的審美偏好、情緒狀態、觀影預期等，缺乏客觀量化的標準。將主觀的「體驗不佳」作為退票依據，固然彰顯對消費者的尊重，卻也為規則濫用留下缺口，網友擔憂的「黑粉批量購票後集中退票，惡意製造輿論話題」，並非危言聳聽。

