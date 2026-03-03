我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

豆瓣商城出包遭全網「薅羊毛」 損失太大全額退款 網轟「輸不起」

中國新聞組／北京3日電
豆瓣豆品疑似出現系統故障，本應為「滿200減20」的優惠券變成了「滿200減200」，引來大批網友薅羊毛。（取材自微博）
豆瓣商城「豆瓣豆品」2日凌晨因優惠券系統漏洞，引發全網「薅羊毛」，大量用戶以近乎零成本搶購商品，導致平台庫存被清空。豆瓣豆品發現問題後緊急發布致歉說明，表示大量異常訂單遠超過平台營運成本，無法承受巨額損失，決定將所有異常訂單進行自動退款，並向用戶發放20元（人民幣，下同，約2.9美元）紅包。豆瓣豆品出包後緊急止血停損，被網友批評「輸不起」、「玩不起就別玩」，還有人質疑這場失誤是商家的變相行銷。

綜合鳳凰網、觀察者網、每日經濟新聞報導，豆瓣豆品原計畫推出「滿200減20」的婦女節優惠活動，但因後台設置錯誤，將優惠誤設為「滿200減200券」，也就是說，用戶只需支付10元運費，即可獲得原價200元以上的商品。

豆瓣豆品的系統漏洞在2日凌晨2、3時被發現，迅速透過微博話題「豆瓣 薅羊毛」傳播，大量用戶湧入平台購物，不少網友曬出成功下單的訂單截圖，其中一名網友的截圖顯示，在疊加200元優惠券後，僅需支付19元（含10元郵費）即成功下單。截至上午9時系統修復時，豆瓣市集幾乎全部商品售罄，有用戶稱「半夜起床撿到大漏」。

豆瓣豆品隨後發布致歉及退款說明，稱因營運失誤，導致3月2日凌晨豆品店鋪促銷活動「滿200減20」變成了「滿200減200」，商品在短時間內被搶購一空，產成了大量異常訂單。說明指出，上述異常訂單量遠超豆瓣豆品的運營成本，「我們實在無法承受此次遠低於成本價銷售的異常訂單造成的巨額損失」。

說明稱，經團隊緊急討論，豆瓣豆品將對2日凌晨零時至早上十時期間產生的所有異常訂單進行自動退款，並為所有自動退款的用戶帳戶發放20元無門檻紅包，可供後續購物中使用。

豆瓣豆品強調，對於此次失誤深感愧疚與自責，向大家致以最誠摯的歉意。後續將全面優化系統，加強對電商模塊的運營監管，盡可能杜絕此類問題再次發生。

豆瓣豆品將所有異常訂單全額退款，引發網友不滿，不少人批評「輸不起」、「單方面毀約，必須嚴懲」，還有人懷疑豆瓣豆品這波操作是自導自演的行銷手段，「看新聞才知道豆瓣市場」、「你不說我都不知道還能購物」。

