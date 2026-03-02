他是理想丈夫？ 縣城寶媽們集體「精神出軌」董宇輝

我的頻道

中國新聞組╱北京2日電
董宇輝。（取材自微博）
在短視頻平台上，董宇輝已成為縣城寶媽群體的「夢中情人」，甚至被戲稱為「賽博老公」。這一現象引發了廣泛討論：為何一位線上教育與帶貨主播，能夠在婚後女性群體中掀起如此集體性的心理依戀？

鳳凰周刊報導，追溯歷史可發現，董宇輝的受眾與傳統意義上的粉絲群體有所不同。20年前，白雲大媽和黑土大叔在春晚舞台上崇拜趙忠祥、倪萍；而如今，縣城寶媽們則將董宇輝視作理想化的伴侶形象，她們對屏幕前的他產生深度信賴，甚至在直播間中購買日常用品，將金錢視作「愛的投票」。

一項用戶分析顯示，董宇輝的核心粉絲多為31至40歲的女性，即婚後、育有子女、生活在縣城的寶媽群體。她們的日常多由家庭、子女與工作構成，常面臨時間壓力與情感孤獨。對這部分女性而言，董宇輝提供的不僅是教育知識和商品推薦，更是一種心理支持。寶媽們將他的觀點、金句、育兒理念內化，形成一種「精神伴侶」效應：他理解她們的付出，承認她們的價值，填補了現實生活中伴侶或家庭成員可能忽視的情感缺口。

在縣城寶媽的網路互動中，董宇輝被視作「理想丈夫」的全部象徵：生子當如董宇輝、嫁人當如董宇輝、女婿當如董宇輝。她們甚至會在直播評論區留下「小作文」，表達對他推薦產品或生活理念的感受，把普通購物和家庭管理行為賦予情感意義。這種依戀並非傳統意義的情感出軌，也不是追星式的愛慕，而是一種精神層面的共情與心理寄託。

多名寶媽在分享中表示，她們並非希望與董宇輝發生現實聯繫，而是透過他的敘事，看見自己的付出與困境被理解與尊重。在家庭生活中，許多縣城寶媽需兼顧小孩、老人和家務，而丈夫往往只承擔經濟角色，情感支持不足。在這種情況下，董宇輝的出現提供了情感補位，讓她們能在繁重生活中找到心理共鳴。

這種現象也揭示了中年女性群體的深層心理需求。長期的家庭勞動雖然不可或缺，但往往不被認可，寶媽們在網路世界尋找被看見的感受，董宇輝的直播和言論正好觸及她們的焦慮與孤獨。他的育兒理念如「育兒先育己，持續學習」與「不要過度干涉孩子」，直接對應了她們在教育與家庭管理中面臨的現實困境。

縣城寶媽的「精神出軌」，實質上是一種集體心理現象：安全、被允許、且高度同步。她們在屏幕前感受到情感的理解與共鳴，而這種心理補償在現實生活中往往缺失。對寶媽們而言，這既不是對丈夫的不滿，也不是對家庭的逃避，而是一種心靈上的支持系統。

專家指出，這類現象提醒社會關注中年女性群體的心理需求與情感支持不足問題。董宇輝的受歡迎程度背後，是無數寶媽在日常生活中缺乏情感共鳴的真實寫照。報導稱，董宇輝的影響力並非單純的偶像效應，而是縣城寶媽對心理共情與價值認可的需求投射。

在短視頻平台上，董宇輝已成為縣城寶媽群體的「夢中情人」。 (取材自鳳凰周刊)
