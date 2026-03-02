新加坡大滿貫／「莎頭CP」包攬單打冠軍 合影衝上熱搜

男單冠軍王楚欽（左）和女單冠軍孫穎莎在頒獎儀式上合影。(新華社)

3月1日晚，WTT新加坡大滿貫迎來收官日，中國名將王楚欽 、孫穎莎 分別斬獲男單、女單冠軍，包攬兩項單打最高榮譽；王楚欽和孫穎莎同天奪冠，且均斬獲個人第五個WTT大滿貫單打冠軍頭銜，寫下乒壇史無前例的「雙五冠王」傳奇，兩人賽後開心合影，重現莎頭CP，被中國網民形容為「頂峰相見的榮耀定格」，相關話題衝上熱搜，全網沸騰。

綜合大公報、紫牛新聞報導，WTT新加坡大滿貫昨男、女單決賽，國家隊名將、「一姐」孫穎莎率先與王曼昱上演網內互打，最終前者在七局四勝的賽制下以4：2勝出，成功衛冕女單冠軍。國家隊「一哥」王楚欽則與林昀儒 爭奪男單冠軍，前者直落贏四局輕鬆奪冠。

女單方面，世界排名第一的孫穎莎與世界排名第二的王曼昱在決賽中鬥得十分激烈。首局，王曼昱開場就十分進取連取三分，孫穎莎隨即追至4：4平手。雙方之後多次打出精彩回球，孫穎莎憑藉多樣戰術變化，率先以11：8先下一城。次局，孫穎莎乘勝追擊，以11：9勝出。第三、四局，王曼昱先後以11：7、11：6扳平大比分。第五局，孫穎莎落後7：10時連得數分，成功將比賽拖至「刁時」，以12：10力挫王曼昱，拿下關鍵一局。第六局，孫穎莎再以11：9取勝，總局數贏4：2奪冠，這亦是她近四年來第三度奪得這個賽事的冠軍。

賽後，孫穎莎以標誌性「亂髮」可愛亮相，認為兩人在今仗皆發揮出最佳水平，並對自己傷癒復出後的狀態感到滿意。她感謝現場球迷給予的大力支持，稱自己會全力以赴，努力為球迷奉獻精彩的比賽。

至於男單決事，世界排名第一的王楚欽就多次打出超卓表現，他在首局早早拉開分差，以11：3大勝。次局，林昀儒在末段多次接球下網，王楚欽續以11：8再勝一局。第三局，王楚欽一度落後兩分，但他迅速調整戰術，接連搶攻得手，以11：8勝出，局數亦以3：0領先。第四局，王楚欽在末段與對手互拉遠台，最終他憑藉較佳發揮，以11：9、總局數贏4：0奪冠。

賽後王楚欽坦言心情十分舒暢，感謝隊伍與教練組在1月給予的休整時間，支撐他高效應對連續兩站賽事。他也感謝大家不遠萬里到場支持，每一次勝利都離不開球迷的陪伴，期待未來有更多機會說謝謝。

王楚欽和孫穎莎此前一直都是混雙的搭檔，還拿下了世乒賽等大賽的冠軍，但上一次在布達佩斯王楚欽搭檔的是王曼昱，組成了「王炸組合」，「莎頭組合」已經很少出現了。王楚欽與孫穎莎此次分別奪得男單、女單冠軍後在頒獎後攜手自拍，實現「頂峰相見」，莎頭CP再現此前兩人已在2026年亞洲杯上雙雙奪冠，彰顯國乒雙子星的頂尖實力。

在新加坡舉行的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫男子單打16強比賽中，中國選手王楚欽3比1戰勝丹麥選手安德斯·林德，晉級八強。(新華社)

在新加坡舉行的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫女子單打半決賽中，中國選手孫穎莎4比1戰勝另一名中國選手陳熠，晉級決賽。(新華社)