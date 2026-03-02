我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

比普通小鼠能生…飛過太空的「航天小鼠」產第3窩寶寶

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
航天小鼠。（取材自央視微信公眾號）
航天小鼠。（取材自央視微信公眾號）

去年登上中國空間站的「航天小鼠」，回到地球才3個多月，其中的一對小鼠已順利生下了第三窩健康鼠寶寶

央視微信公眾號稱，小鼠和人類基因的相似度高達85%，各種實驗對人類具有重要的參考價值。而牠們堪稱「生育超人」，從懷孕到分娩所需時間大約3周，生產完就能立刻懷孕，鼠寶寶長到兩個月大就可以「生子」。正因如此，科學家在短時間裡面就可以觀察到太空經歷對小鼠繁殖和後代健康的影響。

最有意思的是，上過太空的這隻鼠媽媽居然比普通小鼠還能生。正常情況下，地面小鼠一胎也就生育5到7隻，而這位「航天小鼠媽媽」三胎分別生了9隻、10隻和9隻，每胎都多出來兩、三隻。

對比觀察這三胎小鼠，科學家們發現，第一窩小鼠比較「社恐」，總喜歡把棉花堵入紅房子，把自己嚴嚴實實藏在裡面，很少出來活動。

第二窩小鼠明顯放鬆，不再把棉花全拖進紅房子，願意主動出來探索、跑動。整體來看，一胎比一胎更適應地面生活。

目前，這些小鼠正在鼠籠中分類飼養，科研人員通過攝像頭，持續關注小鼠每天的進食、飲水等生活習性。而小鼠的誕生，也為太空生命繁衍提供了重要線索。

經對此，「航天小鼠」比普通小鼠還能生。（取材自央視微信公眾號）
經對此，「航天小鼠」比普通小鼠還能生。（取材自央視微信公眾號）

世報陪您半世紀

太空

上一則

中東危機 香港杜拜遊學團與戰火擦身過 26人賽馬團仍滯留

下一則

192層蛋撻剩1分店...不敵北上潮 灣仔檀島餅店結業攻外賣

延伸閱讀

患慢性疼痛女比男高50% 科學家找出原因

患慢性疼痛女比男高50% 科學家找出原因
日本小獼猴Panchi緊抓絨毛猩猩 心理師分析：關鍵在依附關係

日本小獼猴Panchi緊抓絨毛猩猩 心理師分析：關鍵在依附關係
中國預告今年2次載人太空飛行 續推進登月準備

中國預告今年2次載人太空飛行 續推進登月準備
健康出問題急撤太空站返回地球 太空人芬克承認是當事人

健康出問題急撤太空站返回地球 太空人芬克承認是當事人

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦