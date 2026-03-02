比普通小鼠能生…飛過太空的「航天小鼠」產第3窩寶寶

航天小鼠。（取材自央視微信公眾號）

去年登上中國空間站的「航天小鼠」，回到地球才3個多月，其中的一對小鼠已順利生下了第三窩健康鼠寶寶

央視微信公眾號稱，小鼠和人類基因的相似度高達85%，各種實驗對人類具有重要的參考價值。而牠們堪稱「生育超人」，從懷孕到分娩所需時間大約3周，生產完就能立刻懷孕，鼠寶寶長到兩個月大就可以「生子」。正因如此，科學家在短時間裡面就可以觀察到太空 經歷對小鼠繁殖和後代健康的影響。

最有意思的是，上過太空的這隻鼠媽媽居然比普通小鼠還能生。正常情況下，地面小鼠一胎也就生育5到7隻，而這位「航天小鼠媽媽」三胎分別生了9隻、10隻和9隻，每胎都多出來兩、三隻。

對比觀察這三胎小鼠，科學家們發現，第一窩小鼠比較「社恐」，總喜歡把棉花堵入紅房子，把自己嚴嚴實實藏在裡面，很少出來活動。

第二窩小鼠明顯放鬆，不再把棉花全拖進紅房子，願意主動出來探索、跑動。整體來看，一胎比一胎更適應地面生活。

目前，這些小鼠正在鼠籠中分類飼養，科研人員通過攝像頭，持續關注小鼠每天的進食、飲水等生活習性。而小鼠的誕生，也為太空生命繁衍提供了重要線索。