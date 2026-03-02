中首隻「太空蝴蝶」誕生 微重力環境下破蛹展翅

「太空蝴蝶」破蛹展翅，中國太空生物試驗取得新進展。（取材自央視）

史上第一隻「太空 蝴蝶」誕生。重慶大學依託快舟11號遙八運載火箭搭載的「迪邇五號」飛船，去年12月完成在軌試驗任務；央視報導，重慶大學科研團隊研發的「神農開物2號」小型太空生態系統試驗載荷內的「太空蝴蝶」，成功全自主破蛹展翅。

報導指出，科研團隊研製的「神農開物2號」載荷就是蝴蝶蛹的「太空家園」。它的總質量為8.3千克，內部可使用空間達到14.2升。除了蝶蛹以外，科研團隊還在載荷內放置了一棵辣椒苗以及土壤、水分等。

從太空傳回的照片顯示，新生的蝴蝶掙脫蛹殼後，在密閉艙內自由穿梭，時而停駐葉片，時而振翅飛行，活動範圍覆蓋艙內大部分區域，展現出對太空微重力環境良好的適應性。

為了能夠在太空中見證破蛹成蝶，重慶大學教授謝更新帶領科研團隊經過多輪篩選，最終選定了鳳蝶科蝴蝶作為試驗對象。該蝴蝶的品種從幼蟲化蛹到成蟲羽化出蛹，大約需要一至兩周，與此次在軌試驗時間相當。同時，蝶蛹的蛹體結構還需要能承受發射前及發射過程中的各種衝擊。

太空傳回的數據顯示，「神農開物2號」載荷密封艙內氣壓、溫濕度等技術指標穩定正常，蝶蛹在微重力環境下成功孵化並自由飛翔，不僅驗證了地球生命的韌性，也為未來長期深空探索中的生命保障技術提供了重要參考。

