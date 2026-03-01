首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元

「招商伊敦」號郵輪。（取材自紅星新聞／視覺中國）

「招商伊敦號」是首艘中國籍五星紅旗奢華郵輪 ，由招商局與維京遊輪聯合打造，主打高端「小而美」的舒適體驗。紅星新聞報導，北京產權交易所官網顯示，招商局維京遊輪有限公司旗下「招商伊敦」號郵輪及船上附屬資產正式掛牌轉讓，轉讓底價為29.06億元（人民幣，下同，約4.2億美元）。

公開資料顯示，招商伊敦號是首艘中國籍豪華郵輪，於2017年建成，船長228.2米，寬28.8米，可容納930名乘客，配備7間餐廳、4間酒吧、恆溫泳池以及影院等，總噸位約4.7萬噸。2021年，招商局集團與維京遊輪通過合資公司購入該船，更名為「招商伊敦」。

北京產權交易所官網顯示，這則資產轉讓信息的披露日期為2月10日至3月16日，不存在抵押情況，權利人沒有意向行使優先購買權，保證金為8.72億元，轉讓底價為29.06億元。據媒體報導，2021年的購入價約4億美元，當前的轉讓底價略高。

當前，「招商伊敦」號隸屬於招商局維京遊輪有限公司。天眼查APP顯示，該公司的股東分別為招商局郵輪有限公司（持股90%）、Viking China Investments Ltd（持股10%，即維京郵輪中國投資公司）。在此次交易完成後，標的資產不得繼續使用含有招商局集團有限公司及其子企業企業形象標誌與字號（包括但不限於「招商」、「China Merchants」、「招商局」、「China Merchants Group」）的標識（logo）、品牌及名稱。

同時，標的資產現行運營所使用的部分知識產權系基於Viking River Cruises (Bermuda) Ltd所授予的許可，不包含在本次交易轉讓範圍內，包括餐廳名稱、物業管理系統等。

報導指出，在移除清理完畢上述標識、知識產權內容前，標的資產不得開展經營活動，否則由受讓方自行承擔侵權的全部責任與風險。

「招商伊敦」號自投入運營以來，先後以上海、深圳、天津等為母港開闢了中國國內沿海航線，並於2023年執行了中國籍郵輪的首個國際航線，憑藉中文服務、精緻體驗與一價全包模式，成為高端郵輪市場標竿。不過，受市場環境、運營成本、航線結構與消費習慣等多重因素影響，船舶長期面臨盈利壓力，運營效益未達預期。

據報導，交易機構的相關項目負責人表示，不清楚「招商伊敦」號的轉讓原因，也不便透露當前是否有相關方繳納保證金等。