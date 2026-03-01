「反詐老陳」打假出事了 抖音指控惡意攻擊 160萬帳號被封

「反詐老陳」大帳被封號後，持續在小帳喊話三隻松鼠。（取材自南方Plus）

曾憑「你下載國家反詐中心APP了嗎」火遍全網的「反詐老陳」徹底涼了？抖音近日發布公告，以無依據惡意攻擊、煽動對立、收割爭議流量為由，封禁「反詐老陳」160萬粉絲主帳號，關閉全部商業變現功能。令人意外的是，老陳並未停更，轉而用小號「老陳農村生活」向客服討要說法，事件持續發酵。

綜合南方日報、九派新聞、觀察者網等媒體報導，抖音平台2月27日發布處置公告，明確對「反詐老陳」相關帳號進行封號處理。相關通報稱：有帳號「反詐*陳」、「老*農村生活」等，以所謂「打假」、「反詐」等為名，反覆發布惡意攻擊、無端質疑，甚至發布侮辱他人人格及企業聲譽的信息。通過標籤化攻擊刻意煽動網友情緒、營造對立，已擾亂正常商業秩序，破壞公平競爭環境。平台出手整治後，擁有160萬名粉絲的「反詐老陳」主帳號已無法搜索到。

帳號被封後，「反詐老陳」發布了一條回應視頻，視頻中他先是抹了一把臉，疑似哭了，隨後他表示自己「問心無愧」，‌並保留起訴平台的權利。

「反詐老陳」原名陳國平，原為秦皇島市公安局海港分局的民警，2021年他與主播PK連麥，意外出圈，收獲百萬粉絲，一夜成為最紅的反詐民警，他的口頭禪「你下載國家反詐中心App了嗎？」更一度成為網路流行語。

然而，陳國平走紅後爭議也隨之而來，他曾在一場直播中收到人民幣100多萬元的打賞，之後雖將收入全部捐贈，但也引發「公職人員能否通過直播獲得打賞」的質疑。2022年4月8日，陳國平宣布辭去警察職務，卻一再因為言行低俗、不尊重女性、打假爭議而遭到網友批評。

2025年8月，陳國平公開視頻質疑「嘎子哥」謝孟偉直播間售賣的699元酷派手機，稱官網查無此品，直指產品非官方正品。事件發酵後，酷派客服回應稱該手機為官方產品，此前未上架是因處於審核階段，老陳的「打假」瞬間淪為笑柄，被全網質疑刻意蹭流量。

近日陳國平更將矛頭指向三隻松鼠直播間販售的堅果有品質問題，稱「吃了三隻松鼠的堅果，現在嗓子還很難受」，被網友認為是其遭封號的原因之一。而陳國平大號被封後，仍在小號堅持「維權喊話」，堅稱自己是為民維權、未牟取私利。

陳國平從紅遍全網的反詐英雄淪為遭封號，網友感嘆「沒想到這麼快就徹底涼了」、「也算是把平台牛逼當成自己牛逼的典型案例」、「脫下制服啥也不是」。