小米17系列發布會 概念超跑亮相巴賽隆納 支持「人車家」聯動

中國新聞組╱北京1日電
小米電動滑板車6 Ultra。(取材自微博)
小米電動滑板車6 Ultra。(取材自微博)

小米17系列全球發布會2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，會上，小米Vision GT概念車正式亮相，該款概念車兼具極低風阻係數和強大的下壓力，突破空氣動力學效率的邊界，掀起全場轟動；此外，小米電動滑板車6 Ultra也在發布會展示，產品經理強調，超大杯的命名，來源於設計與全地形能力的全面提升。

新浪科技報導，小米重磅產品Vision GT概念超跑正式亮相，小米首席設計師李田原表示，小米Vision GT在直線極速和彎道下壓力之間找到完美的平衡點，他強調，「我們的理念是不依靠額外加裝部件，就能達成空氣動力學目標。這種理念要求我們奉行少即是多，幾乎每一處設計，都必須具備空氣動力學功能，而不只是為了美觀。」

小米Vision GT整車採用自然風雕刻的極簡設計理念，車身上的每一個線條和開孔都具備真實的空氣動力學功能，沒有任何純粹服務於視覺審美的多餘部件。從側面觀察車身，駕駛艙呈現出懸浮的水滴狀結構，外部氣流可以直接越過車頂或穿過座艙下方的通道；底部的主動式擾流板會根據行駛狀態，實時調節風阻與下壓力的平衡。車身尾部採用獨特的船型結構設計，外圍有個巨大的環形出風口，貫穿式的鏤空尾燈完美融入出風口結構中。

李田原在現場拋出了三個工程數據：小米Vision GT的風阻係數做到了0.29Cd，下壓力達到1.2噸，氣動效率高達4.1。為了實現這些亮眼數據，依靠兩項非常特別的工程設計，第一項是主動尾流控制系統，第二項是磁懸浮低風阻輪轂蓋。

座艙方面，該款概念車採用小米全景顯示天際屏，並且支持人車家聯動，手表健康信息可直接同步到車內顯示。另外，中島部分也採用實體按鍵設計，空調是圓形指針旋鈕，檔把則是飛機推杆外形。

此外，小米電動滑板車6 Ultra也在會中亮相，採用12英寸全地形輪胎，峰值功率高達1200W，配備升級版碟剎，制動時間縮短17%。舒適性方面，它採用雙搖臂懸掛系統，並配備近20厘米寬的踏板，最大承重可達140公斤。這款滑板車採用符合人體工學設計的車把、雙模式電門、實體四向控制按鈕以及3英寸彩色TFT顯示屏；可通過藍牙連接到米家App，並可通過蘋果的「查找」網絡進行定位。

至於小米17系列手機，12GB內存和256GB存儲的標準版起售價為999歐元，約合人民幣7792.2元。目前在京東官方旗艦店，小米17標準版售價為3599元。

小米Vision GT駕駛艙呈現出懸浮的水滴狀結構。(取材自微博)
小米Vision GT駕駛艙呈現出懸浮的水滴狀結構。(取材自微博)

小米Vision GT概念車正式亮相。(取材自微博)
小米Vision GT概念車正式亮相。(取材自微博)

朱元璋眼睛變美元、馬皇后光腳…南京明孝陵博館挨轟

遼寧男孩走失25年 跨海尋親落地先吃餃子 帳號1小時破7000粉

