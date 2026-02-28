我的頻道

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

「胸大讓嬰有奶吃」 中國飲品巨頭「椰樹」標語再惹眾怒

中國新聞組╱北京1日電
中國飲品巨頭椰樹集團宣傳廣告語再掀爭議。(取材自南方都市報)
中國飲品巨頭椰樹集團宣傳廣告語再掀爭議，近日該集團對外開放工廠參觀，多名網友在社交平台投訴，椰樹集團工廠的宣傳廣告語涉嫌低俗，最具爭議的一張廣告圖寫有「大大大」、「椰樹女員工胸這麼大」、「追求胸大是讓嬰兒有奶吃」等文案，遊客拍下後在網上瘋傳，引爆輿論炮轟，直斥其「死性不改」，將低俗營銷刻入品牌DNA。

南方都市報報導，椰樹集團最近推出工廠參觀活動，有遊客發現，廠區內掛滿極具爭議、露骨字句的橫額，包括「我們美女帥哥多」、「大大大」等標語，配上豐滿女性形象照片。網友紛紛批評其宣傳「物化女性」、「不堪入目」，質疑其故意製造話題。

面對外界批評，椰樹官方客服僅表示，這是集團做的宣傳，而對於女員工是否有意見，客服稱並不清楚；有椰樹集團員工表示，會關注網友的評論和建議，後續會改進，感謝大家關心。

事實上，椰樹集團2024年5月6日就曾因低俗宣傳被行政處罰，當時因使用國家機關工作人員進行商業營銷，並使用「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」等廣告語，被海口市市場監管局龍華分局罰款40萬元人民幣（約5.9萬美元），海口市市場監管局認為，廣告含有妨礙社會公共秩序和違背社會良好風尚的內容和情形。

儘管爭議不斷，罰款纏身，椰樹集團的業績似乎未受重創，2023年，椰樹集團銷售額同比增長3.08%至50億元；根據海南省食品安全協會官方帳號，今年2月27日椰樹集團舉行2026年新春開門紅大會，椰樹集團表示，集團旗下椰樹牌椰子水在2025年同比增長33.25%，但未透露集團2025年營收情況。

外界質疑，椰樹集團已將此類「黑紅」（因負面新聞走紅）路線視為流量密碼；2023年，椰樹直播間場均銷售額僅2500元，但通過「男模女模熱舞蹦迪票拍賣8萬元（人民幣）」等話題製造爆點，帶動線下銷量增長20%。

美以聯手襲伊朗 中國外交部：伊朗主權、安全應獲尊重

北大女畢業跑去演短劇 她自嘲「有點瘋」

