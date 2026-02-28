我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

聯名活動「擦邊」美少女遊戲 中國郵政緊急下架

中國新聞組／北京28日電
「塵白禁區」遊戲官網頁面。（取材自南方都市報）
「塵白禁區」遊戲官網頁面。（取材自南方都市報）

中國郵政日前推出與遊戲「塵白禁區」合作的快閃活動，並推出相關周邊商品，卻被網友質疑該遊戲畫面內容有許多強調身材火辣、衣著暴露的女性角色，郵局不該為這種「擦邊」內容背書。對此，中國郵政表示，相關活動已下架；「塵白禁區」官方也表示終止原訂線下活動。

南方都市報報導，「塵白禁區」日前宣布，與中國郵政將在2月28日至3月6日推出線下郵局快閃活動，郵政聯名紀念禮盒也將同步限量發售，活動地點包含成都、南京、深圳、北京、上海等城市的郵局。在該遊戲官方介紹中，稱這是一款輕科幻3D美少女射擊遊戲。

不過，有網友發現，「塵白禁區」暫不支持實名認證18歲以下的用戶登錄體驗，且遊戲中有大量女性角色身材火辣、服裝暴露，曾陷低俗擦邊爭議。有不少網友認為，「中國郵政用權威公共品牌為高度擦邊內容站台，容易向社會傳遞不良導向，尤其對未成年人造成負面影響。」

還有網友擔心，「以後大學錄取通知書信封上就會印有這一遊戲內容了。」

對此，中國郵政內部人士受訪表示，相關聯名活動是集團公司統一製作，現在確已下架。至於所謂「大學錄取通知書上會印遊戲圖案」，則為「完全不可能的謠言」，此前與該遊戲相關產品為聯名明信片等，而高校錄取通知書均是與校方聯合定制的專屬設計，從未納入此類聯名元素。

郵政

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30

劉美賢之父「最窮的律師」:放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋