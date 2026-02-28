聯名活動「擦邊」美少女遊戲 中國郵政緊急下架

「塵白禁區」遊戲官網頁面。（取材自南方都市報）

中國郵政 日前推出與遊戲「塵白禁區」合作的快閃活動，並推出相關周邊商品，卻被網友質疑該遊戲畫面內容有許多強調身材火辣、衣著暴露的女性角色，郵局不該為這種「擦邊」內容背書。對此，中國郵政表示，相關活動已下架；「塵白禁區」官方也表示終止原訂線下活動。

南方都市報報導，「塵白禁區」日前宣布，與中國郵政將在2月28日至3月6日推出線下郵局快閃活動，郵政聯名紀念禮盒也將同步限量發售，活動地點包含成都、南京、深圳、北京、上海等城市的郵局。在該遊戲官方介紹中，稱這是一款輕科幻3D美少女射擊遊戲。

不過，有網友發現，「塵白禁區」暫不支持實名認證18歲以下的用戶登錄體驗，且遊戲中有大量女性角色身材火辣、服裝暴露，曾陷低俗擦邊爭議。有不少網友認為，「中國郵政用權威公共品牌為高度擦邊內容站台，容易向社會傳遞不良導向，尤其對未成年人造成負面影響。」

還有網友擔心，「以後大學錄取通知書信封上就會印有這一遊戲內容了。」

對此，中國郵政內部人士受訪表示，相關聯名活動是集團公司統一製作，現在確已下架。至於所謂「大學錄取通知書上會印遊戲圖案」，則為「完全不可能的謠言」，此前與該遊戲相關產品為聯名明信片等，而高校錄取通知書均是與校方聯合定制的專屬設計，從未納入此類聯名元素。