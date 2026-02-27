我的頻道

誰的「黃金時代」？多數美國人只感到「繁榮衰退」

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

中國留學生發帖「不想跟華人當朋友」 撕開社交圈矛盾

中國新聞組／北京27日電
最近在Reddit的一篇帖子火了。標題是：「為什麼我不喜歡和中國留學生交朋友 – 儘管我自己也是其中之一」。（Reddit畫面截圖）

近日，一則在Reddit的帖子火了。發文者自稱是中國留學生，在滑鐵盧大學攻讀應用數學，文章以「為什麼我不喜歡和中國留學生交朋友 – 儘管我自己也是其中之一」為題，扎中了許多中國留學生的心。

綜合媒體報導，發文者在文中指出，某日他在學校實驗室裡複習期中考試，一名不太熟的男生走過來打招呼，故意大聲用他名字的諧音稱呼他，諧音是帶有明顯侮辱意味的「DICK」，且該名男同學還反覆問「你的名字是不是正常的」。

發文者一開始選擇忍耐，但接下來發生的事徹底突破了他的底線。另一名他完全不認識的中國學生突然坐到旁邊，追問他的名字、出生地，還直接翻看他的LinkedIn資料，並用中文肆無忌憚地大聲評價。

當看到他曾在多倫多大學（UofT）做助教時，對方當場大聲說：「為什麼要背叛滑鐵盧大學？」還對他的專業指指點點，批評：「垃圾專業，應用數學」；甚至盯著他的出生地信息，當眾譏諷其「血統不純」。一連串帶有明顯攻擊性的言論，讓他在公共空間裡感到極度不適。

發文者表示，自己在加拿大交了很多本地朋友，「但從來沒有任何一個人這樣對我」。他補充，自己在中國生活了18年，經歷過太多類似的事情，來加拿大留學，就是為了逃離那種充滿攻擊性、評判性和有毒的環境，「求求了，別把這些東西帶到這裡來！！！」

發文者強調，自己深愛祖國，在加拿大也遇過非常優秀的中國講師和同學，但一小部分人的行為，正成為很多留學生想要逃離「華人小圈子」的主因。他認為每個人都有表達意見的權利，「但希望大家都能善待他人，也被他人善待」。

該篇文章很快引發熱議。有網友表示：「我也是中國人，但不太喜歡只混華人圈。因為他們有自己的一套生活方式：吃中餐、點外賣、從不做飯，只聽中文歌、只看中文電影，而且只在家裡喝酒——一提到去酒吧，他們就直搖頭......如果生活方式完全沒變化，那為什麼還要花那麼多錢來加拿大讀書？」還有人安慰他，說這樣的人不是朋友，「他們是在欺凌你，你應該立即走開」。

但也有人認為，發文者不應該把這樣的個人經歷上升到整個族裔，有毒的人到處都是；有人說，「兄弟，相信我，本地學生，尤其是計算機專業的，也會當眾互相看對方的LinkedIn評頭論足。說實話，這在數學系很常見。如果你沒見過，多半是因為你還沒有特別熟的本地朋友」、「那傢伙確實有毒。不過兄弟，被人說閒話說了整整18年，這可不正常——如果你覺得身邊所有人都不友好、都有毒，或許更該考慮的是，換一換你的社交圈子」。

中國留學生 加拿大 華人

