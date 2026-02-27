1張照片跨越27年緣分 山西女與水果大叔再同框 曝對比

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
27年前後兩張照片對比。（取材自華西都市報）
近日，一段跨越27年的緣分在社交平台刷屏，溫暖了無數網友。一名博主PO出兩張分別於1999年、2026年拍攝的照片，在山西太原同一地點，照片裡的小姑娘長大了，擺攤賣水果的叔叔變老了，見證了舊時光與新生活的變化，迅速收獲超過30萬點讚、5000餘條評論，成為這個春天最動人的暖心瞬間。

華西都市報報導，故事的主角芒果（化名）出生於1996年，常年居住在河南焦作，每逢節日便回到太原與親人團聚。1999年，3歲半的小芒果跟著家人在太原義井街附近遊玩，父親隨手按下快門，拍下她在街頭水果攤前的天真模樣。沒想到的是，這張泛黃的老照片就此埋下一場跨越27年的緣分。

2026年，30歲的芒果無意間翻出這張老照片，姐姐看到後驚呼：「照片裡的攤主叔叔，現在好像還在附近開水果店。」懷著期待與好奇，芒果和父母重返當年那條老街，只見昔日的小板車水果攤，早已變成乾淨整潔的水果店，年輕的攤主如今也已是年過半百的店主。在這裡，芒果與「水果叔叔」再一次同框合影。

芒果感慨，「時間真的很神奇，在茫茫人海中，能和一個陌生人再次重逢，太奇妙了」。更特別的是，老照片背景裡的老式公用電話亭，如今成了現代化的5G手機店。兩張照片一舊一新，見證了城市的發展軌跡，以及人們的歲月變遷。

芒果表示，視頻走紅後，「水果叔叔」透過社交平台私信聯繫上她，感動地說：「感謝妳這麼有心，讓我重新看到了剛入江湖、奮力打拚的自己。」而這場相隔27年的重逢，也成為這個春天最動人的暖心瞬間。

