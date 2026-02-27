我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

客戶「不方便」講電話 蔚來銷售辱罵被錄音 店長：誤會

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔚來門店店長稱辱罵事件純屬「誤會」。（取材自紅星新聞）
蔚來門店店長稱辱罵事件純屬「誤會」。（取材自紅星新聞）

蔚來汽車向來以「海底撈式服務」聞名，高標準的服務體系和換電模式，在激烈的價格戰中仍保有核心競爭力，但近日一則對於蔚來銷售人員在通話中辱罵客戶的投訴，讓「蔚來神話」一夕崩壞。

大風新聞報導，25日晚，一名浙江消費者在社交平台發帖稱，21日她兩手各推著一個行李箱，手腕上還掛著十斤重的背包，此時接到了永康蔚來銷售陳某某的推銷電話。該消費者明確表示「現在不方便」，對方突然爆出侮辱性字眼並掛斷，通話僅持續18秒。

該女子表示，她最初在旅遊地周邊的蔚來展廳掃碼領取禮品，系統自動推薦添加了該銷售的微信，約4小時後便接到了這通回訪電話。然而，女子表示當時不方便講電話後，竟遭到銷售人員辱罵。

報導指出，女子當下回撥了五次電話都無回應，直到透過短信表明她有錄音，銷售才回電解釋，稱此前辱罵對象並非顧客本人，而是「別人」，但雙方在溝通中再次發生爭執，電話又被無禮掛斷。

針對後續維權，女子透露，雖然涉事門店店長已經道歉，但對於具體的問責結果卻諱莫如深，稱「處罰結果不能給到我這邊」。

涉事門店店長試圖將此事件定調為「誤會」，稱銷售「沒有理由、沒有動機去罵人」，表示可能是與同事說話被誤解。這種避重就輕的回應，顯然未能平息消費者的怒火，也掀起網友熱議。

評論區出現了近兩百條回應，一部分人認為這是銷售情緒失控的典型，理應嚴肅處理；但同時也湧現大量疑似品牌維護者的聲音，矛頭對準發帖人，質疑手機是否真的有錄音功能，猜測顧客是不是先出言不遜，甚至嘲諷對方玻璃心。

面對這些質疑，發帖女子強調：「發博是自己的權利，這件事不需要所有人認同，曝光的目的就是讓服務行業裡這種不該存在的行為被更多人看到。」

針對此事，蔚來官方客服表示，目前系統內「未接到相關情況的反饋」，並解釋，部分投訴可能由門店直接對接處理，相關信息不一定會在官方系統同步。但客服明確表態，如果辱罵客戶行為屬實，這屬於「非常嚴重的原則性問題」，公司肯定會反饋相關負責人並進行相應處理。

事實上，這類極端言行並非孤例。2024年12月，江蘇江陰的一名蔚來銷售就因客戶未能按約看車，在語音信箱中留下了帶有辱罵詞彙的留言。當時事件中的博主最終透過投訴渠道，拿到了蔚來內部的處罰文件，顯示涉事銷售被處以嚴重警告，並簽署了為期半年的CIP考核協議，其間不僅停發線上線索、不得晉升，還需在門店公開檢討。

江蘇江陰也曾發生過蔚來銷售在語音留言中辱罵消費者事件。（取材自大風新聞）
江蘇江陰也曾發生過蔚來銷售在語音留言中辱罵消費者事件。（取材自大風新聞）

世報陪您半世紀

上一則

1張照片跨越27年緣分 山西女與水果大叔再同框 曝對比

下一則

四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

延伸閱讀

中國博主稱台灣年終獎羨煞人 網友喊：你那邊還缺人嗎

中國博主稱台灣年終獎羨煞人 網友喊：你那邊還缺人嗎
「1城市1主題」周杰倫4月全新巡演 首站衝杭州連唱3天

「1城市1主題」周杰倫4月全新巡演 首站衝杭州連唱3天
冬奧對嘴？瑪麗亞凱莉被曝表演零酬勞 官方認了有錄音安排

冬奧對嘴？瑪麗亞凱莉被曝表演零酬勞 官方認了有錄音安排
麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音「吐露內心祕密」提及兒童

麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音「吐露內心祕密」提及兒童

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤