客戶「不方便」講電話 蔚來銷售辱罵被錄音 店長：誤會

蔚來門店店長稱辱罵事件純屬「誤會」。（取材自紅星新聞）

蔚來汽車向來以「海底撈式服務」聞名，高標準的服務體系和換電模式，在激烈的價格戰中仍保有核心競爭力，但近日一則對於蔚來銷售人員在通話中辱罵客戶的投訴，讓「蔚來神話」一夕崩壞。

大風新聞報導，25日晚，一名浙江消費者在社交平台發帖稱，21日她兩手各推著一個行李箱，手腕上還掛著十斤重的背包，此時接到了永康蔚來銷售陳某某的推銷電話。該消費者明確表示「現在不方便」，對方突然爆出侮辱性字眼並掛斷，通話僅持續18秒。

該女子表示，她最初在旅遊地周邊的蔚來展廳掃碼領取禮品，系統自動推薦添加了該銷售的微信，約4小時後便接到了這通回訪電話。然而，女子表示當時不方便講電話後，竟遭到銷售人員辱罵。

報導指出，女子當下回撥了五次電話都無回應，直到透過短信表明她有錄音，銷售才回電解釋，稱此前辱罵對象並非顧客本人，而是「別人」，但雙方在溝通中再次發生爭執，電話又被無禮掛斷。

針對後續維權，女子透露，雖然涉事門店店長已經道歉，但對於具體的問責結果卻諱莫如深，稱「處罰結果不能給到我這邊」。

涉事門店店長試圖將此事件定調為「誤會」，稱銷售「沒有理由、沒有動機去罵人」，表示可能是與同事說話被誤解。這種避重就輕的回應，顯然未能平息消費者的怒火，也掀起網友熱議。

評論區出現了近兩百條回應，一部分人認為這是銷售情緒失控的典型，理應嚴肅處理；但同時也湧現大量疑似品牌維護者的聲音，矛頭對準發帖人，質疑手機是否真的有錄音功能，猜測顧客是不是先出言不遜，甚至嘲諷對方玻璃心。

面對這些質疑，發帖女子強調：「發博是自己的權利，這件事不需要所有人認同，曝光的目的就是讓服務行業裡這種不該存在的行為被更多人看到。」

針對此事，蔚來官方客服表示，目前系統內「未接到相關情況的反饋」，並解釋，部分投訴可能由門店直接對接處理，相關信息不一定會在官方系統同步。但客服明確表態，如果辱罵客戶行為屬實，這屬於「非常嚴重的原則性問題」，公司肯定會反饋相關負責人並進行相應處理。

事實上，這類極端言行並非孤例。2024年12月，江蘇江陰的一名蔚來銷售就因客戶未能按約看車，在語音信箱中留下了帶有辱罵詞彙的留言。當時事件中的博主最終透過投訴渠道，拿到了蔚來內部的處罰文件，顯示涉事銷售被處以嚴重警告，並簽署了為期半年的CIP考核協議，其間不僅停發線上線索、不得晉升，還需在門店公開檢討。