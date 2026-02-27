我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

中研發「超高比能」鋰電池 能量密度達700瓦時/公斤

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國科研團隊打破了長久以來鋰電池電解液中氧配位的動力學束縛，設計合成了系列基於氟代烴溶劑的新型電解液體系，助力鋰電池的能量密度達到700瓦時／公斤。

新華社報導，該研究成果由南開大學化學學院研究員趙慶，中國科學院院士、南開大學常務副校長陳軍，聯合上海空間電源研究所研究員李永帶領團隊共同取得，相關研究成果於北京時間2月26日在線發表於國際學術期刊「自然」上。

目前商用的鋰電池電解液通常由鋰鹽和碳酸酯類溶劑組成，鋰與碳酸酯溶劑中氧的離子偶極作用可促進鋰鹽的溶解。然而，這種溶劑浸潤性差，用量多，導致鋰電池能量密度難以進一步提升；同時，強相互作用會阻礙電池中界面電荷轉移，限制低溫性能，通常負50℃以下電池就難以工作。

為此，科研人員設計合成了系列新型氟代烴溶劑分子，實現電解液中鋰鹽的有效溶解，成功取代了傳統的鋰-氧配位方式。

相比於傳統基於鋰-氧配位的電解液體系，氟代烴溶劑浸潤性好，利用率高，可顯著降低電解液用量；同時鋰與氟配位更弱，在低溫下電池仍可實現快速的電荷轉移過程。

基於此新型電解液體系，團隊打造出室溫條件下700瓦時／公斤超高比能鋰電池，同時在負50℃環境中，鋰電池仍展現出接近400瓦時／公斤的高能量密度。

趙慶介紹，通過氟配位實現鋰鹽溶解的關鍵是調控氟原子的電子密度和溶劑分子的空間位阻，基於該電解液的鋰電池將會具有高比能、耐低溫等優勢。

陳軍表示，基於該電解液的高比能電池在新能源汽車、具身智能機器人、低空經濟以及極寒地區和航空航天等領域具有廣闊的應用潛力。

世報陪您半世紀

上一則

電車首次登記稅寬減至3月底 炒車黨狂如炒樓 車行1天賣200輛

下一則

「讓妳到100歲」 四川8旬翁說唱表白老伴 網喊：好浪漫

延伸閱讀

台內政部長劉世芳 傳接受陸企高管外甥政治獻金 國台辦稱調查中

台內政部長劉世芳 傳接受陸企高管外甥政治獻金 國台辦稱調查中
Google資料中心園區 押注「鐵空氣電池」技術

Google資料中心園區 押注「鐵空氣電池」技術
台灣電動車數量激增 廢棄鋰電池難處理

台灣電動車數量激增 廢棄鋰電池難處理
鋰電池火災頻傳 如不定時炸彈

鋰電池火災頻傳 如不定時炸彈

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤