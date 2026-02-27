合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

安徽省合肥市一名男子春節 前將一碗牛肉飯遺忘在辦公室，15天後返工，推開辦公室大門後驚呆了，放在桌上那碗牛肉飯不僅發霉，還長出了密密麻麻15厘米高的黑色菌絲，猶如一碗微型的「黑色叢林」。 專家指出，這種所謂的「黑毛」實際上是黴菌罕見瘋狂繁殖後形成的菌落。

據合肥晚報報導，尹先生常年在浙江寧波經營紅木家具生意，老家在安徽巢湖。2月10日，他收拾行裝返回巢湖老家過年。臨行前，因行程匆忙，一碗給小狗吃剩下的牛肉飯未及時處理，被遺落在單位辦公室裡。

直至假期結束，2月25日凌晨，尹先生才返回寧波的單位，他剛推開辦公室門，就聞到一股刺鼻的霉味，當他循著味道找去，眼前的一幕讓他驚呆了：那碗被遺忘半個月的牛肉飯，早已面目全非。碗口之上，密密麻麻豎起了黑色菌絲，像頭髮一樣，高度約15厘米，宛如一碗微型的「黑色叢林」。

「完全沒想到會變成這樣，當時真的看呆了」，尹先生笑著說，自己平時也算注意衛生，這次純屬意外。因年前歸心似箭，他忘記扔掉牛肉飯，加之寧波當地氣候相對潮濕，辦公室門窗又緊閉半月，才為黴菌的瘋狂生長創造了近乎「完美」的溫床。

針對這一現象，相關專家指出，這種所謂的「黑毛」實際上是黴菌大量繁殖後形成的菌落。牛肉飯富含營養和水分，在溫暖潮濕、通風不暢的環境下，極易成為黴菌滋生的「培養基」。經過半個月的無人打擾，這些黴菌在適宜的條件下瘋狂生長，最終形成了這種較為罕見的景象。

專家並指出，家裡出現霉點不僅影響美觀，還對人體呼吸系統、皮膚、腸道等有潛在威脅。有的黴菌甚至有潛在致癌風險，比如黃麴黴菌能分泌黃麴黴毒素，是一類致癌物。黑麴黴多附著在潮濕的淋浴間及洗漱台周圍，容易侵襲孩子、老人或免疫力 較弱的人群，誘發呼吸系統疾病和肺病；瓜枝孢多附著在牆面，或浮在空氣中，易引發哮喘和呼吸系統疾病。煙麴黴等特定黴菌，對免疫力較弱的人，還可能帶來致命的肺部感染。

黴菌通常可通過高溫（水溫80℃以上、陽光暴曬等）、按說明書配置84消毒液等方式殺滅。對於牆體發霉，如果霉點不嚴重，可用抹布直接擦掉，也可用漂白水噴霧（有顏色的牆面慎用）；如為牆紙，不能用水擦，要用布浸點酒精抹拭。進行除霉操作時，最好佩戴手套、口罩，並開窗通風。