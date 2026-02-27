7企業243輪競價 廣州「馬場地塊」拍出236億創紀錄

位於廣州市中心天河區的「馬場地塊」25日成功出讓。圖為廣州天河中央商務區的高樓。（中新社）

眾所矚目的廣州市中心的「馬場地塊」25日成功出讓，歷經七家企業、243輪、持續近九個小時的激烈競價，最終由廣州越誠達有限公司（廣州越秀集團全資子公司）以總價236.0365億（人民幣，下同）競得，折合住宅成交樓面地價8.55萬／平方米，競價次數、樓面地價均創廣州土地拍賣 紀錄。

中新社報導，廣州市天河區馬場（一期）地塊位於廣州CBD（中央商務區）核心區，地處珠江新城、琶洲CBD、廣州國際金融城的幾何中心，數十年前曾為經營性賽馬賽事用地。賽馬場停止運營後，該地塊逐漸轉為汽車、家居、餐飲等經營場所。

廣州馬場地塊於1月23日掛網，出讓起始價186.4365億，折合住宅樓面地價6.322萬／平方米。2月25日競價，競爭異常激烈，出現一分多鐘報價刷新八輪。經243輪競價（每次2000萬或其倍數），至晚上19時終於得出結果，住宅成交樓面地價列廣州歷年第一。此次競價也讓房地產 業界嗅到一些春意。

根據規畫，馬場地塊將立足「國際商都消費地．人民文體新客廳」的總體定位。數據顯示，2025年廣州總價3000萬以上新房成交395套，其中5000萬至1億級住宅成交107套，同比激增123%，購買力厚度與增長勢頭強勁。

報導稱，當下廣州頂級改善型住房產品供應偏緊，此次馬場地塊出讓精準對接高淨值人群需求，將承接廣州乃至大灣區 購房者對資產配置與品質生活的升級需求，進一步優化廣州高端住宅分布格局。