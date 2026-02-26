入職2個月就「騎驢找馬」 三亞中學開除教師違法？

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
海南三亞中學開除一名入職僅2個月的老師。（取材自現代快報）
海南三亞中學2025年開除一名入職僅2個月的老師，起因是其「未經批准報考其他單位招聘」，學校視為嚴重違紀，直接終止3年聘用合同。事件迅速發酵，涉事老師已申請勞動仲裁。對此，媒體評論指出，校方此舉可能侵犯勞動者的法定權利，涉嫌違法解除勞動合同。

每日經濟新聞報導，這名老師2025年7月入職三亞中學（民辦校），聘用合同為3年。9至10月間，未經學校同意報考他單位，雖未錄取，但學校發現其公開成績後，依「教職工管理規定」予以開除。合同明確寫道：「合同期內未經單位允許，不得報考其他單位。」

三亞市教育局人事科工作人員24日證實事件屬實，並表示最終裁決權在勞動部門。「若規定不合理，我們會督促校方改善，強調公平與人文關懷。」他坦言，民辦校師資流動大，校方以此穩定隊伍，但是否合法待裁決。

極目新聞評論指出，涉事學校是民辦學校，教師流動性大是行業普遍難題，校方試圖通過合同約定和管理規定穩定教師隊伍，保障教學秩序，初衷可以理解，但做法卻不一定合法。勞動者依法享有平等就業和自主擇業權，教師也不例外，除非涉及專項培訓服務期、保密義務或競業限制，否則，限制擇業權的合同條款可能被認定為無效，也就是說，校方此舉可能侵犯了勞動者的法定權利，涉嫌違法解除勞動合同。

評論指出，穩定師資的關鍵，不能只是用強勢規定捆綁教師，而是該用待遇、尊重和發展空間留住人才。校方與其在合同條款上費盡心思、用開除的嚴厲手段震懾教師，不如反思自身管理短板，營造更好的工作環境，給教師足夠的尊重和人文關懷。

荔枝新聞指出，2025年4月安徽也出現類似案例，某教育集團旗下多個學校教師反映，入職時被要求簽訂「不參加考公考編承諾書」，違規將被辭退。據了解，該承諾書不在勞動合同條款約束中，但工作人員稱，「你如果不接受這個條款，可以不簽勞動合同」。

對此，律師表示，如因考公考編辭退老師，或構成違法解除合同。

教育局

港外匯基金撐北都基建 2年將注191.8億美元 短期推3地發展大學城

港新財案派糖比去年多1.8倍 209萬納稅人受惠 中產市民驚喜

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

