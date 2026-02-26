宇樹機器狗上新 As2可穿行雪山叢林 還能陪打網球

宇樹科技發布第四款四足機器人Unitree As2，能還能選配機械臂，讓它多出「一隻手」來陪打網球。(取材自宇樹科技)

在今年的馬年央視春晚上，宇樹科技的人形機器人與河南 塔溝武術學校帶來的武術表演節目「武BOT」，流暢動作令人驚豔。宇樹科技24日發布第四款四足機器人（機器狗）Unitree As2。Unitree As2，挑戰多種複雜路況和惡劣天氣，並可以如寵物 狗一般隨著人類方位行進，還能選配機械臂，讓它多出「一隻手」來陪打網球。

澎湃新聞報導，宇樹科技在去年10月發布該款產品的預告，據介紹，As2動力性能約為Go2的兩倍，峰值扭矩可達90N.m，空載續航超過四個小時，極限速度5m/s，IP54防雨水，負載15kg續航超13km。同時，As2也開放了二次開發生態。

宇樹科技創始人王興興 表示，今年機器人的頭部激光雷達、靈巧手等硬件和軟件做了很多升級，「去年一整年，我們公司包括全中國的機器人的技術提升非常快」。目前的機器人技術水平接近10歲小孩，大規模應用最快3-5年實現，最慢也不會超過10年。

王興興此前曾強調，宇樹的目標還是希望機器人能真正幹活，解放和提高生產力。宇樹選擇讓機器人表演、跳舞等形式，一方面是此類表演在大眾中更受歡迎，另一方面，除了一些自動化設備或工廠的固定工序，「當下真正讓智能機器人幹活還不太現實，在某種意義上還不能算作具身智能」。

另據上海證券報報導，機器狗Unitree As2主打高負載與全地形適應能力，產品以僅18公斤機身卻可承載105公斤成人站立的性能引發市場關注，瞄準工業巡檢與戶外應用等場景。該機具備全地形通行能力，可應對河溝、雪地、叢林及碎石路等複雜環境，防護等級達IP54，可抵禦小雨與揚塵。

軟體系統上，As2搭載仿生具身大模型與ISS 3.0智能伴隨系統，可跟隨人員行進，並依手勢指令完成移動、跳躍等動作，官方形容互動體驗接近「機器寵物」。此外，產品支援選配七軸靈巧機械臂，可執行物品抓取甚至網球對打等任務，提升多功能應用潛力。