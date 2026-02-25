江蘇女「人肉插隊」躺引擎蓋 駕駛：又氣又怕被碰瓷

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
女子為了讓自家車插隊，直接仰躺在後方車輛的引擎蓋上。（視頻截圖）
女子為了讓自家車插隊，直接仰躺在後方車輛的引擎蓋上。（視頻截圖）

春節期間，江蘇泰州一名馮先生（化名）開車前往加油站加油，排隊時前方突然出現一女子「人肉插隊」。女子不顧馮先生按喇叭示警，不但不肯離開，還直接躺在車輛引擎蓋上，等自家車成功插隊後，更回頭罵人。視頻曝光後，女子行徑引發網友撻伐，痛批「無賴」、「無恥」。

綜合快科技、上游新聞等媒體報導，事情發生在20日，馮先生載著妻兒準備返鄉，當他拐進加油站時，加油站車滿為患。車輛正在排隊時，一名身穿咖啡色上衣的女子突然走到馮先生車前，雙手插腰，當看到前車動了，就向旁邊一輛白色SUV使眼色，馮先生才意識到對方是想「人肉插隊」。

馮先生按喇叭示意，沒想到女子不讓，反而直接躺在引擎蓋上耍無賴，馮先生又生氣又害怕，氣的是對付這種人一時還真沒辦法，怕的是萬一遇上碰瓷不知道該如何是好。

此時馮先生距離前車已有一段距離，白色SUV順勢插進隊伍，此時工作人員終於注意到並上前調解；躺在引擎蓋上的女子抬頭確認自家車輛插隊成功後才起身，還回過頭對馮先生大罵，馮先生無奈表示，他看到對方車內有小孩，不敢相信女子竟然當著孩子的面撒潑耍賴。

視頻曝光後引發網友熱議，不少人痛批女子人肉插隊的行為「惡心」、「可笑」，但有人認為馮先生太好說話，如果是自己，說啥也不會讓；還有人指責「自己窩囊也就算了，還發出來讓大家跟著生氣」。不過也有人認為「退讓保平安」的選擇沒錯，不與低素質者糾纏，能省很多麻煩。

女子以肉身擋車。（視頻截圖）
女子以肉身擋車。（視頻截圖）

