登山遇暴雪走散 她機警「用牛糞保溫」失聯1天無礙

被救女生和救援人員。（取材自瀟湘晨報/受訪者供圖）

西藏山南市庫拉崗日22日發生一起徒步遊客失聯事件。一名跟團登山的女生因突遇暴雪與隊伍走散，幸好隔日中午在一牛棚處獲救，身體無大礙。該女被發現時，她用牛糞維持體溫。

瀟湘晨報報導，事發地措玉村一家民宿老闆稱，山上沒有信號，村裡通常會收上山遊客的身分證，下山後遊客再來領。「她是跟團上去的，領隊們看見下雪就往下撤，她走錯路了。」

該老闆稱，下雪後山上能見度很低，女生可能是在下撤過程中走散並走反了方向，走去了山上，領隊們在山上找過，但沒有找到人。當晚7時許，這名女生仍沒有出現領身分證，村裡便連忙召集人上山，在當晚、23日凌晨分別去了好幾批人，連夜展開搜尋。

「她很厲害，不是新手，有保護自己的觀念，不然會很危險。」民宿老闆稱，失聯女生是在一牛棚處被找到，裡面有牛糞，可以幫助維持體溫。女生被找到時身體狀態尚好。

參與救援的人員稱，大雪天山上其實非常危險，女生發現牛棚之後，有意識地把牛糞堵住牛棚封口，用衛生巾裹住腳等，做了一系列保護措施。

「她就是惡劣天氣走散了，靠冷靜智慧拯救了自己，我們參與的都完全不敢想這種環境能活下來。」該救援人員稱，女生其實也比較自責，只是在鏡頭前用笑容面對大家，此外，女生報團的旅遊公司和女生自己也承擔了救援所需要的費用。