青島95後夫妻背債 選擇春節不回家 送外賣1個月掙4萬

青島一對95後夫妻春節放棄返鄉，選擇留守本地送外賣，一個月高強度工作下來收入近4萬元。(視頻截圖)

2026年春節 期間，青島一對95後夫妻孫曉慧與崔漸斌，為償還20萬元(人民幣，下同)債務，放棄返鄉團圓，選擇留守本地送外賣，夫妻倆一個月高強度工作下來，總收入近4萬元，相當於數月工資，但也揭示了節日高薪背後的現實與代價。

綜合半島都市報、新浪網報導，孫曉慧和崔漸斌原本是青島物流站點的創業者，因經營不善負債累累，轉行成為外賣騎手。為抓住春節訂單激增及平台補貼翻倍的機會，他們將兩個孩子送回河南 老家，每日工作超過12小時，長時間在寒風中奔波，最終完成四周高強度配送，總收入約4萬元。孫曉慧表示：「債，會一筆一筆還清，我倆不會一直送外賣，但會一直陪伴彼此，跑下去。」

這對夫妻的選擇反映了節日經濟下的「留守經濟」特徵。春節期間，由於騎手相對短缺，平台會調整配送費、提供滿勤獎勵和溢價補貼，單筆訂單收入明顯提高。例如，有資深騎手連續多年留守春節，單月額外收入最高可達1.2萬元。對孫曉慧與崔漸斌而言，4周收入近4萬元需要日均完成70單以上配送，屬於極限工作強度，此類高收入案例並非日常可複製。

事件引發公眾不同反應。多數網友對夫妻倆的行動表示共情，稱讚其「成年人的擔當」，用缺席團圓換取子女教育及債務清償；亦有聲音質疑高強度配送的可持續性，指日均12小時奔波可能導致勞損或安全風險。專家指出，高收入依賴節日補貼和平台政策，缺乏長期保障，騎手權益仍需完善，包括保險 、健康監測及合理工作時長。

報導指出，類似現象在其他城市與行業也有，例如山西部分騎手夫妻選擇錯峰團圓，平衡親情與經濟；河南「騎手村」村民組隊輪班，月收入可達8000元以上。

同樣的，高薪還體現在其他節日服務業，如長沙私廚承接年夜飯訂單，單月收入可達4.5萬元，但需獨自完成備餐、清潔等高強度工作，且面臨食品安全風險。

這些案例提示，節日高薪往往不可持續，特殊時段的收入不能等同於長期穩定收入。日常騎手月薪多在6000至8000元之間，淡季收入明顯下降。專家建議，應完善勞動者保障體系，例如上海在春節期間對留守騎手發放補貼，並提供臨時托育服務，減少「親情」與「麵包」的二元抉擇。