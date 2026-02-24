中國最大、吳莊收費站36車道全塞爆…開66道疏通車潮

位於安徽省全椒縣、毗鄰皖蘇兩省交界的吳莊收費站22日迎來密集返程車流。(中新社)

春節假期進入尾聲，毗鄰皖蘇兩省交界的吳莊收費站，迎來密集的返程車流。該收費站雙向共設有36個車道（12進24出），是目前中國車道數量最多的高速公路收費站；為了消化龐大車潮，吳莊收費站已優化道口配置，通過設置串聯式、階梯式收費終端，同步啟用潮汐式車道，將出口通行終端總數增至66個，大幅提升道口通行能力。

綜合極目新聞、每日經濟新聞報導，在23日的現場，只見車流不斷湧入，車燈匯成流動的光帶，車主自備乾糧應對擁堵。道路旁有不少車輛臨時停靠，車主與乘客紛紛下車短暫休整，有車主未雨綢繆、自備乾糧應對擁堵。一位女士端著泡麵 ，正沿路邊尋找熱水。她表示，出行前已提前查過攻略，預判到這個收費站會出現擁堵，因此自備了食物。

另一位從四川自駕前往江蘇南京的車主表示，他與家人已在路上行駛兩天。為了應對擁堵，他們在車內備足了乾糧和水，「這一路上很多路段都在堵，但這個收費站是我見過規模最大的。」他一邊說一邊查看導航，「晚上10點左右就能到南京了。」

據了解，吳莊平時每天約有4.4萬輛車通過，春運 期間單日最高可達18.5萬輛，這相當於從北京到鄭州的距離。整個春運期間，預計總車流量將突破360萬輛次，節後回程最高峰當天，出口流量可能達到13萬輛，即使36車道全開，也難免排隊。

吳莊收費站於2015年12月26日建成，取代了1991年的老站。當時認為36個車道應該夠用，但如今車流激增，尤其是在春運期間。這裡不僅是G40滬陝高速和G42滬蓉高速的交會點，也是中西部省份進出長三角的核心門戶，被稱為「安徽東大門」。

報導稱，從河南 、湖北、安徽中西部地區前往上海、杭州、南京等地的車輛大多經過此地，平時工作日車流量已經很大，到了假日更是翻倍。春運期間，返鄉務工人員和跨省通勤者在這裡匯聚，形成了巨大的交通壓力。

儘管吳莊收費站有36個車道，但在春運高峰期仍顯不足。交通部門已採取措施，如智慧化改造ETC系統，提高通行效率，並設置潮汐車道以應對車流變化。此外，也增加了救援人員和設備，服務區提供各種便利服務，確保尖峰時段服務不會中斷。除夕當晚，各服務區還會免費提供「暖心年夜飯」，傳遞節慶溫情。