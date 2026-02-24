中國遊客「占領」荷蘭梵谷博物館 館內9成都是他們

今年春節長達九天，不少人因此選擇出國旅遊。圖為2月14日春節連假前一天，南京祿口國際機場中國東方航空櫃檯已湧現大批人潮。（中新社）

馬年春節 ，中國出境遊火爆。據官媒報導稱，中國遊客足跡遍布世界各地，泰國、南韓、冰島、澳洲、荷蘭等地的博物館、景點已經被中國遊客「占領」；春節期間，荷蘭梵谷博物館中國人占比90%，館內到處都能聽到中文。國家移民管理局預測，今年春節假期（2月15日至23日）全中國各口岸日均出入境旅客將超過205萬人次，較2025年春節假期增長14.1%。

據「21世紀經濟報導」報導，沙烏地首個世界文化遺產—石谷考古遺址所在地埃爾奧拉，近日湧入大量中國遊客，無論是當地景點、酒店和餐館，「含中量」急劇上升，有些酒店早餐時段放眼望去全都是中國人，網友戲稱「恍惚間以為回國了」。

小紅書用戶也反映，2月15日墨爾本著名景點大洋路「十二門徒」景區內全都是中國人；荷蘭梵谷博物館國人占比90%，館內到處都能聽到中國話；還有中國遊客透露，除夕夜在挪威特羅姆瑟山頂過節時，整個山頂中國同胞含量80%，幾乎占領了整個山頂，以至於零時大年初一時間一到，整個山頂都是大家用中文互道新年快樂。

據同程旅行網資料顯示，春節假期中，中國民眾出境遊熱門目的地十大包括曼谷、吉隆坡、首爾、新加坡 、香港、峇里島、雪梨、胡志明市、澳門 、普吉島。

不只上述地點受中國遊客青睞，英國和英格蘭也處處可見中客身影。該國旅遊局首席執行官Patricia Yates預測，中國將重回英國十大客源市場，為英國經濟貢獻約12億英鎊。

據中國遊客受訪表示，他們特別喜歡品嘗當地美食，包括炸魚薯條、香腸和土豆餅等英式料理。有遊客認為，倫敦更像是一個文化熔爐，匯聚了各種不同的文化，在這裡可以體驗到許多不同的事物。