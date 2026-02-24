逆轉勝…趙心童首稱霸球員錦標賽 10個月內捧回4冠軍盃

趙心童首奪球員錦標賽冠軍。(取材自WST官網)

中國桌球（又稱撞球）好手趙心童23日在英國德爾福特出戰球員錦標賽決賽，面對蘇格蘭名將希堅斯，在落後6：7的情況下連贏四局，最終以10：7逆轉勝，捧回冠軍獎盃。這也是趙心童繼香港 世界桌球大獎賽後，連續兩站排名賽奪冠，再次彰顯其穩定而強大的競技實力。

大公報報導，本次球員錦標賽於2月中旬開賽，趙心童一路過關斬將，最終闖入決賽，成為歷史上第4位打入該項賽事決賽的中國球員。此前晉級決賽的中國選手，包括2017年的傅家俊、2020年的顏丙濤及2024年的張安達，最終均屈居亞軍。趙心童此次奪冠，不僅刷新中國選手在該賽事的紀錄，也進一步穩固其在國際桌球舞台的地位。

報導指出，決賽賽制為19局10勝。首階段雙方戰成4：4平手，第2階段又交替取勝打成6：6，第13局希堅斯以7：6領先。關鍵時刻，趙心童發揮出色，以單局72：14追平，隨後連續打出單桿104分、126分及92分，最終以10：7逆轉勝出，展現其穩健技術與心理素質。希堅斯賽後亦大讚趙心童表現：「我的孩子能親眼看到他比賽，非常幸運，他是真正的天才。」

趙心童賽後表示，他非常尊重桌球界資深選手希堅斯、奧蘇利雲及威廉斯，並認為自己能擊敗希堅斯奪冠實屬幸運。他也回顧過去的輝煌戰績：自2021年英錦賽起，先後在2022年德國 大師賽、2025年世錦賽、2026年世界桌球大獎賽及本次球員錦標賽五次闖入決賽，皆以冠軍收官。能做到這一壯舉的，歷史上僅有戴維斯、威廉斯與澳洲 名將羅拔遜等極少數名宿。

據報導，近十個月來，趙心童在國際賽場豪取四座冠軍，累計冠軍獎金達108萬英鎊（約147.7萬美元），不僅刷新個人紀錄，也再次彰顯中國桌球在世界舞台的實力與影響力。