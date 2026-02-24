我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low

中國新聞組／北京24日電
中國選手谷愛凌在米蘭冬奧U型場地技巧賽成功衛冕。（新華社）
中國選手谷愛凌在本屆米蘭冬奧再度繳出一金二銀的佳績，但接連受到美國政界點名批評，美國輿論也拿她與同是華裔的劉美賢相比，認為劉美賢對美國「忠誠」，而谷愛凌「不忠」。對此，中國知名媒體人胡錫進點評稱「真的很low」，還說此事反映美國社會的小肚雞腸。

新浪網報導，谷愛凌在北京冬奧奪得二金一銀，本屆冬奧在坡面障礙技巧和大跳台決賽中均獲得銀牌，U型場地技巧決賽則成功衛冕，拿到一金二銀。

胡錫進表示，谷愛凌再度奪金，一舉驅散她這次只獲得銀牌、並代表美國出戰的劉美賢壓倒的嘲笑。他說，四年前輿論對谷愛凌有些揶揄，今年美國副總統范斯和財政部長貝森特直接點名批評她，聲稱在美國長大理應為美國效力，「而劉美賢則被美國輿論狂讚，把她對美國的『忠誠』與谷愛凌的『不忠』做對比，真的很low。」

胡錫進認為，透過谷愛凌和劉美賢這件事，讓很多中國人更加看清了美國社會、包括輿論界和政界的小肚雞腸，「他們對谷愛凌的攻擊以及拿劉美賢當『正面楷模』貶損她，這哪裡像是一個開放社會所應有的表現？」

胡錫進也力挺谷愛凌稱，「有人說，谷愛凌是出於利益才代表中國隊出戰的，老胡不排除谷愛凌有這樣的考慮。但那又咋樣？今天的中國強大了，能夠為代表中國隊出戰的谷愛凌提供她代表美國隊出戰實現不了的利益，她看得準，選擇了中國隊，這是中國發展所聚攏起的磁石效應。」

中國選手谷愛凌在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）
谷愛凌 劉美賢 胡錫進

