武當山遊客湧入 排隊12小時未能登頂 保安被擠到抱柱子

湖北武當山迎客流高峰，有遊客稱排隊12小時未能登頂。(取材自封面新聞)

春節 假期期間，多地熱門景區迎來客流高峰，湖北十堰 的武當山與濟南的趵突泉均出現大量遊客聚集情況。有遊客反映凌晨排隊進山，耗時12小時仍未能登頂；亦有景區因瞬時人流過大啟動限流措施，引發關注。

據封面新聞報導，春節期間武當山景區連續發布4條預警信息，提醒遊客錯峰出行。其中在正月初三發布停止售票公告，指當日預約人數已達景區最大承載量，金頂區域遊客飽和。多段網傳視頻顯示，從山下金街、索道乘坐點到金頂山道均出現長時間排隊情況，不少遊客凌晨3時、4時已在山腳等候。

武漢 遊客陳先生表示，他與家人凌晨4時30分開始排隊，至下午4時30分仍在金頂下方平台緩慢前行。景區工作人員稱，正月初五有迎財神傳統，當天客流達到峰值，建議遊客在高峰期可選擇步行上下山，或待春節後再行前往，以減少索道排隊時間。

山東濟南方面，網傳視頻顯示趵突泉景區內人潮擁擠，一名保安被擠至濼源堂角落，只能抱住石柱維持站立。據當地文旅部門數據，截至2月20日14時，天下第一泉風景區單日接待遊客37.12萬人次。核心打卡點「三股水」周邊人流密集，景區隨後啟動限流措施，並放緩入園速度。