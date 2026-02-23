女被5筆「校園貸」壓垮 400元要分36期 借1.3萬得還2.6萬

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
陳女士的借款截圖。 （取材自大風新聞）
中國一名陳女士在2020至2021年就讀大學期間，申請了數筆網路貸款，其中她在分期樂平台累計借款13674元（人民幣，下同，約1996美元），五筆貸款年利率32.08%至35.90%不等，分期最長36期。在高年息的壓力下，陳女士還了1.1萬元後，無力償還剩餘的1.5萬元，貸款逾期超過1000天，這筆網貸像是一顆炸彈綁在她身上，不知道什麼時候會爆炸。

大風新聞報導，2020年，陳女士就讀於安徽一所民辦高校，校園內分期樂推銷人員口中的「低利息」，讓她先後申請了五筆貸款：6800元（分36期）、1000元（分24期）、3500元（分36期）、400元（分36期）、1974元（分12期）。陳女士回憶，「上學時沒有收入，花錢又大手大腳，只能拆東牆補西牆，靠借新貸還舊貸撐著」，2022年7、8月，其他平台的網貸她都陸續結清，唯獨剩下分期樂的這五筆欠款，實在無力償還。

當時，這五筆貸款每月需還款金額分別為310元、57元、156.06元、18.23元、198元，合計近740元，陳女士沒有經濟能力，又不敢告知父母，「最終選擇破罐子破摔，徹底不還了」。自2022年8月至今，這五筆貸款已逾期1000多天。

報導指出，陳女士五筆貸款合同均採用每月等額還款方式，頁面標註「年利率（單利）」在32.08%至35.90%之間。以其中1000元24期貸款為例，頁面顯示：需還總額1584.48元，利息364.2元，標註年利率32.08%，每期還款57元。

400元分36期還款。（取材自大風新聞）
400元分36期還款。（取材自大風新聞）

借1000元，兩年利息364元的數字雖然不低，但好像也沒那麼高。但是，陳女士不是兩年後才一次性還本付息。她從借款第一個月就開始還錢，每月還57元，其中一部分是本金，但她付的利息，一直是按「1000元、借滿兩年」這個標準算的。依照陳女士每月還款57元、實際占用本金逐月減少來計算，她這筆1000元貸款的真實年化利率，大約在35%左右。

陳女士統計，她在分期樂累計借款13674元，平台顯示共需還款26859元。逾期前她已還1.1萬元，如今仍需償還1.5萬元左右才能結清。她無奈地說，「開始工作後才感覺這利息太高了，當時還是學生，什麼都不懂，被數字遊戲蒙騙了。」

目前陳女士已結婚成家，但這筆網貸就像顆綁在身上的炸彈，不知何時會爆炸。陳女士說，前不久她的親朋好友陸陸續續都知道她欠了網貸的事情，「我的愛人也知道了。催收公司隔三岔五給他們打電話，從不說是哪家平台，但所有人都知道我在外面欠了錢。」因為這些貸款，陳女士出現抑鬱症狀，「每個月都要去醫院開藥，整夜整夜睡不著覺」。

為了解決債務問題，陳女士與分期樂平台溝通，計畫償還這五筆債務。但由於年化利率太高，陳女士希望能和平台協商解決。

據了解，2025年12月19日，央行與國家金融監管總局聯合印發「小額貸款公司綜合融資成本管理工作指引」，明確不得新發綜合融資成本年化超過24%的貸款。陝西恆達律師事務所高級合伙人趙良善表示，「平台在2026年仍以32%至35%計收罰息，這部分費用是否超過24%的司法保護上限，法院有權進行實質審查。」

貸款 利率

