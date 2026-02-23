春節遊大理「住醫院」109元1晚 當事人：性價比極高

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
遊客發帖稱，訂酒店訂到了醫院。（取材自華商網／網頁截圖）
中國今年春節假期長達9天，大批民眾出遊，景區門票和酒店難求，一名遊客近日在網上發帖稱，春節假期他選擇在農曆年初四夜宿雲南，卻「進了醫院」，原來他在雲南大理預訂到了「特殊住處」——雲南省滇西中心醫院住宿中心，不僅性價比高，有食堂，還能隨時就診。該醫院證實設有住宿中心，30間房在春節期間爆滿。該網帖迅速引發熱議，不少網友直呼「真特色酒店」。

「大理初四訂到房了，是醫院！」據華商網報導，2月21日，有遊客發帖稱，自己在雲南大理預訂到了「特殊住處」雲南省滇西中心醫院住宿中心，住宿中心位於醫院5樓，地下有兩層停車場，一樓有與外面同價的超市；負一樓有食堂，提供大理當地特色美食；24小時有保安值班，身體不適還可直接到一樓門診或急診就醫。

訂房頁面。（取材自華商網／網頁截圖）
網帖配圖顯示，該住宿中心位於大理市鳳儀鎮，平台上標註為2026年開業。

該帖子引發熱議，有網友調侃：「別的不說，消毒和衛生肯定是做到位的」；也有人笑稱：「以為你玩抽象，還真有啊？」，更多人好奇該住宿中心的價格。

醫院的配套食堂。（取材自華商網／網友供圖）
該發帖遊客表示，他網上訂的該住宿中心，入住時間為2月20日至21日。房間價格只有兩種，109元（人民幣，下同）/晚和149元/晚。109元的房間約30平方米，149元的房間約60平方米。相比春節期間大理古城周邊動輒上千元的房價，這裡性價比極高，不過住宿中心距離旅遊區有一定距離，「淡季沒必要專程來，旺季如果對價格不敏感也不用考慮這裡」。

雲南省滇西中心醫院工作人員表示，該住宿中心開業僅3個月，位於醫院住院樓內，「醫院也才開了半年」，其中一層樓用作住宿，主要是為了方便病人家屬，目前對外有兩種房型可選：便宜的房間109元/晚，還有149元/晚的套房，春節期間也未漲價。住宿中心是單獨的一層，一樓有超市，負一樓有食堂，「這些都是醫院配套的，醫院該有的配套都有」。

該工作人員還表示，住宿中心共有30間房，包括標間、大床房和套房。春節期間房間都住滿了，「現在大多數酒店漲價很高，我們這個房間還算可以」。目前，除了現場預訂，還可以在網上預訂，「也就是這幾天，過兩天可能就關了」。據悉，該中心平時主要對病人家屬開放，且常滿員；春節病人不多，所以才對外開放。

中國公務員春節參加相親 炫富有賓利、保時捷、房子很多

河南景區「財神」空中撒錢 遊客瘋撿紅包 面值最高100元

春節大吃大喝慎防噎食 醫曝最新急救指引：先拍背再腹推

春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

