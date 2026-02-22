「兵馬俑融成星星人」 哈爾濱氣溫驟升 冰雪大世界提前閉園

原兵馬俑冰雕。(取材自中華網)

日前有網友發布視頻稱，哈爾濱冰雪大世界的兵馬俑冰雕因高溫融化，冰雕頭部變得很像泡泡瑪特 的「星星人」玩偶；哈爾濱冰雪大世界21日發布公告，由於2月20日、21日氣溫驟然升高，突破歷史極值，冰雪景觀融化嚴重，因此臨時宣布閉園，已購票的遊客可通過原購票渠道申請全額退款。

每日經濟新聞報導，一名哈爾濱市民表示，他19日到冰雪大世界遊玩，看到裡面的兵馬俑冰雕已經有些融化，冰雕頭部變得像泡泡瑪特的「星星人」一樣，「不過除了一些冰雕看不清臉，剩下的建築好像又有一種別樣風格。」

哈爾濱冰雪大世界客服人員表示，有關注到網上關於冰雕融化的視頻，也有不少遊客打電話諮詢。園區隨後在21日發布公告表示，根據哈爾濱市氣象台發布的天氣預報，近兩日氣溫升高至0℃以上，對園區內的冰雪景觀產生一定影響。「為了保障您的遊覽體驗和人身安全，很抱歉地通知您，第27屆哈爾濱冰雪大世界即日起正式閉園，已購票的遊客可通過原購票渠道申請全額退款。臨時調整開閉園時間給您帶來出行不便，為了表達歉意，哈爾濱冰雪大世界決定：購買2026年2月20日（正月初四）-2月28日（正月十二）第27屆哈爾濱冰雪大世界門票的遊客，退票後可憑本人身分證免費遊覽下一屆哈爾濱冰雪大世界」。

另據新華社、明報報導，受強冷空氣影響，北京21日下午起，自西向東出現大風和沙塵天氣。北京市發布大風黃色預警、沙塵藍色預警。市應急管理局表示，因大風天氣，為確保遊客的人身安全及遊覽體驗，圓明園新春燈會、同慶街活動暫停開放。有網民在社交平台發布短片，可以看到遊客在黃沙漫天的圓明園內紛紛戴上帽子口罩，有人大喊，「我後悔了！不想再來了！」