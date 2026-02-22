超越北美 2026中國電影總票房破70億 暫列全球第一

2026年總覽票房榜 （取材自界面新聞）

據網路平台數據顯示，截至2月21日20時30分，2026年年度中國電影總票房（含預售）突破70億（人民幣，下同，約10億美元），超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。其中，春節 檔票房目前突破44億（約6.3億美元），三、四線城市成為主力，目前貢獻了今年春節檔總票房的53.72%，較去年大幅增長，也是歷年春節檔最高貢獻率。有行業人士指出，這顯示在春節假期看電影，已經成為愈來愈多基層群眾的新年俗。

據央視昨稍早報導，網路平台數據顯示，2026年中國電影市場累計票房超9.70億美元（約1.4億美元），超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。此後，2026年年度中國電影總票房（含預售）突破70億。截至目前，中國春節檔（2月15日-2月23日）電影總票房（含預售）已突破44億元。其中，「飛馳人生3」、「驚蟄無聲」、「鏢人：風起大漠」、「熊出沒·年年有熊」位列前四。

報導稱，如今，在春節假期看電影已經成為愈來愈多基層群眾的新年俗。隨著中國電影市場持續向縱深發展，「下沉」市場在春節檔展現出了不俗的消費潛力。

據票務平台數據顯示，今年春節檔，山東濱州、遼寧阜新、內蒙古赤峰等三、四線城市影院躋身全國影院票房榜前六名，三、四線城市已連續三年成為春節檔票房的絕對主力。除了影片內容更貼合地域偏好等傳統原因，今年春節檔，AI 購票的全新方式也讓購票更加便捷。

電影數據分析師陳晉表示：「截至目前，三、四線城市貢獻了今年春節檔總票房的53.72%，較去年大幅增長，同時也是歷年春節檔最高貢獻率」。

報導指出，另一個衝高春節檔票房的原因是，今年春節檔臘月二十八啟幕，一直延續到正月初七，時間跨度長、影片類型全，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等多元題材，為觀眾呈現豐富多彩的銀幕盛宴，也因此吸引來不同客群的觀眾。

比如，電影「飛馳人生3」講述最後一屆巴音布魯克拉力賽落幕，賽車 手回歸現實，面對新挑戰、開啟新征程的故事。「驚蟄無聲」講述國安小組針對重要情報外洩事件展開行動，隨著調查深入，一場無聲的較量悄然上演的故事。「熊出沒·年年有熊」講述面對因不速之客到來引發的危機，熊大、熊二、光頭強齊心協力化險為夷。「鏢人：風起大漠」講述大漠鏢客受人委託護送神秘人回長安，途中遭遇圍剿，宿命羈絆逐漸揭開的故事。