持續推動能源結構轉型 中國去年太陽發電裝機量年增14%

圖為內蒙古庫布其沙漠的達拉特旗光伏（太陽能）基地。（新華社）

在持續推動能源結構轉型下，據中國國家能源局21日發布數據顯示，去年全年，中國太陽能發電新增裝機量為3.17億千瓦，年增14%，截至去年底，全中國太陽能發電裝機容量已累計達到12億千瓦，年增35%。

據中國國家能源局數據，去年全中國太陽能發電新增裝機3.17億千瓦之中，集中式太陽能新增1.64億千瓦，分布式新增1.53億千瓦。

上月底，中國國家能源局曾發布數據顯示，2025年，中國風電、太陽能發電累計裝機容量已達18.4億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全中國電力總裝機比重接近50%。當時，中國國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

在去年中國全社會用電量已突破10兆度大關，達到10.37兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著中國推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節 前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計2026年中國的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，後續，隨著新能源的融合集成發展、綠電直連等政策實施的效果開始顯現，預計裝機會又回到上升的階段，但可以肯定的是，增速會放緩。

界面新聞報導引述分析稱，中國太陽能發電裝機放緩，原因來自新能源消納，和時空分布不均勻、整體電源結構同質化，以及新能源大規模發展下，導致電力的平衡難度加大等原因，還有當前部分地區「棄電」成為常態。中國國網能源研究院新能源研究所所長代紅才說，後續如何構建科學合理的市場機制是需要進一步考慮的問題。

中國工信部電子司副司長王世江認為，太陽能產業正處於從量的擴張向質的躍升轉變的關鍵窗口期。他說，「治理行業內卷，這是今年工作的重中之重」。