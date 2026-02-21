我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院判決後 美平均關稅大降至8.3%

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

持續推動能源結構轉型 中國去年太陽發電裝機量年增14%

記者陳政錄／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為內蒙古庫布其沙漠的達拉特旗光伏（太陽能）基地。（新華社）
圖為內蒙古庫布其沙漠的達拉特旗光伏（太陽能）基地。（新華社）

在持續推動能源結構轉型下，據中國國家能源局21日發布數據顯示，去年全年，中國太陽能發電新增裝機量為3.17億千瓦，年增14%，截至去年底，全中國太陽能發電裝機容量已累計達到12億千瓦，年增35%。

據中國國家能源局數據，去年全中國太陽能發電新增裝機3.17億千瓦之中，集中式太陽能新增1.64億千瓦，分布式新增1.53億千瓦。

上月底，中國國家能源局曾發布數據顯示，2025年，中國風電、太陽能發電累計裝機容量已達18.4億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全中國電力總裝機比重接近50%。當時，中國國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

在去年中國全社會用電量已突破10兆度大關，達到10.37兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著中國推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計2026年中國的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，後續，隨著新能源的融合集成發展、綠電直連等政策實施的效果開始顯現，預計裝機會又回到上升的階段，但可以肯定的是，增速會放緩。

界面新聞報導引述分析稱，中國太陽能發電裝機放緩，原因來自新能源消納，和時空分布不均勻、整體電源結構同質化，以及新能源大規模發展下，導致電力的平衡難度加大等原因，還有當前部分地區「棄電」成為常態。中國國網能源研究院新能源研究所所長代紅才說，後續如何構建科學合理的市場機制是需要進一步考慮的問題。

中國工信部電子司副司長王世江認為，太陽能產業正處於從量的擴張向質的躍升轉變的關鍵窗口期。他說，「治理行業內卷，這是今年工作的重中之重」。

世報陪您半世紀

春節

上一則

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

延伸閱讀

20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型

20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型
「時代少年團」劉耀文轉型武將 武打戲親自上陣 連袁和平都叫好

「時代少年團」劉耀文轉型武將 武打戲親自上陣 連袁和平都叫好
中國太陽能裝機量 恐見2019來衰退

中國太陽能裝機量 恐見2019來衰退
電視時代→數位時代 米蘭冬奧見證媒體轉型

電視時代→數位時代 米蘭冬奧見證媒體轉型

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」