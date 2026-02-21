衡陽鎮政府辦相親大會 女村支書和同村青年一見鍾情

相親報名登記現場。（取材自瀟湘晨報）

2月19日農曆大年初三，衡陽市衡陽縣關市鎮保新村在細雨中搭起「鵲橋」，舉辦新春相親聯誼活動。現場鋪設紅地毯、設置「愛情門」，播放「甜蜜蜜」、「最浪漫的事」等歌曲，吸引逾100名單身男女報名參與，不少村民撐傘到場圍觀。活動最終促成8對男女互留聯絡方式，其中一對為同村青年現場牽手。

瀟湘晨報報導，主辦單位指出，許多年輕人平時在外地工作、經商或求學，春節 返鄉是人員最齊的時候，若不把握，年後又各奔東西。曾任保新村村支書、現為鎮政府招商專幹的李均華負責籌備。他表示，參與者以90後為主，約占一半，另有部分80後與00後青年。

現場下著雨，村民們圍觀活動。（取材自瀟湘晨報）

活動源於年前一名鄉賢向鎮政府提出建議，希望提供平台讓返鄉青年相識。鎮政府拍板後迅速籌辦，這也是當地首次舉辦相親活動。李均華提到，保新村過去有舉辦春節晚會與公益活動經驗，為此次活動打下基礎。

現場除單身男女外，家長參與度也不低。有父親親自上台與男方交流，也有母親在台下主動索取聯絡方式，甚至有人把女兒的編號牌貼在自己身上等「準女婿」。台上自我介紹樸實直接，有人說「性格好」，有人表示「孝順長輩最重要」。亦有40多歲的男女成功配對，在「愛情門」下合影留念。

1987年出生的何松柏自稱在家開挖機，上台表達心意，鎖定3號女嘉賓；對方害羞未上台，他則在主持人建議下主動交換聯絡方式。

最受矚目的是2002年出生的萬曉鳳。她畢業於湖南農業大學，2025年返鄉後當選福音村村支部書記。此次她在現場與1998年出生、返鄉過年的鄒姓男青年牽手成功。兩人此前並不相識，活動上互有好感。萬曉鳳表示當下心情激動；鄒先生則說，能透過活動認識對方並展開交往，感到欣喜。